'GH DÚO' eliminó a su quinta expulsada y abroncó a una concursante por revelar intimidades

El penúltimo debate del reality de Telecinco, ‘Gran Hermano Dúo’, además de revelar quien era la quinta finalista que se quedaba a las puertas de la gran final también echó una reprimenda en directo a otra de sus concursantes. Asraf Beno, Elena Rodríguez, Manuel González, Lucía Sánchez y Mayka Rivera eran los cinco finalistas pero fueron salvándose hasta quedar estas dos últimas en el punto de mira.

El presentador de Mediaset y del formato, Ion Aramendi, conectó con la famosa casa de Guadalix de la Sierra para informar que la murciana se quedaba a las puertas de la gran final convirtiéndose en la quinta finalista. Sin embargo, antes de revelar el nombre de Rivera, los concursantes tuvieron que ver los contra alegatos que sus ex compañeros y defensores hacían sobre ellos provocando la furia de la andaluza ya que sentía que tanto el programa como todos estaban en su contra.

En una de esas conexiones, Lucía tuvo que enfrentarse a la que fuera su cuñada, hermana y defensora de Manuel, Gloria. Esta no dudó en recriminarle a Sánchez que había hablado de temas íntimos que no correspondían mientras que Manuel no entendía nada. “Sí, lo del Papiloma. Una cosa que tuve, ¿qué pasa? Pues me lo pegó y lo digo. A ver si no voy a poder tampoco decirlo”, decía la gaditana para recibir una bronca del ‘Súper’ en ese momento.

“Hay información que no se debe revelar y hay que saber lo que decir y lo que no tocar aquí”, le abroncó el ‘Súper’. Aunque Manuel quiso restarle importancia a lo que su ex había contado, no dudó en dejarle claro a Lucía que “esas cosas no se deben contar”.