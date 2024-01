'GH DUO': Jesús Molinero, padre de Adara y ex de Elena Rodríguez, carga contra Asraf Beno y Ana María Aldón

La segunda edición de ‘Gran Hermano Duo’ dio su pistoletazo de salida el pasado jueves 11 de enero. Aunque el concurso de Mediaset no lleva ni dos semanas en antena hay quienes tienen a sus favoritos mientras que otros han decidido esperar a que todo se desenvuelva para saber a qué concursante defender con uñas y dientes.

Esto es lo que le ha pasado al padre de Adara Molinero y exmarido de la concursante Elena Rodríguez, Jesús Molinero. El padre de la ganadora de ‘GH VIP 7’ dejó claro en el pasado que le encanta comentar el reality y más aún si algún familiar cercano es participante. Cabe destacar que Molinero se mostró anteriormente a favor de Ivana Cardi, otra concursante de esta edición y con la que su hija, Adara, ha tenido algunos desencuentros y eso que los hijos de ambas son hermanos por parte de padre.

Muchos usuarios han querido saber si esta vez, Jesús apoya a la argentina, algo que no ha querido dejar pasar y aprovechando sus redes sociales ha decidido responder "No sé porque los odiadores creéis que yo quiero que gane Ivana. Quedan más de dos meses de concurso y vete tú a saber con quien termino. Descansad un poquito", escribía tajante además de arremeter contra Ana María Aldón y Asraf Beno quienes el pasado domingo, 21 de enero, no pudieron evitar estallar en llanto tras las continuas provocaciones de los hermanos Finito y Keroseno, especialmente cuando el primero se tiró un pedo.

"Pero Asraf, ¿esto qué es? ¿Llorando por un peo? ¡Venga! Ana María, también. Respira, respira. Yo no sé si hay que tomárselo a risa o en serio, pero creo que está exagerando demasiado", concluía dejando claro que está siguiendo el concurso de Telecinco al dedillo.