'GH DUO': Mayka estalla y le canta las cuarenta a Ivana

Los conflictos en la famosa casa de Guadalix de la Sierra siguen sirviéndose en bandeja. 'Gran Hermano DÚO', el reality de Telecinco, continúa con sus luchas internas, especialmente entre Keroseno, Ivana Icardi y Mayka Rivera. La andaluza y la argentina parece que tienen en el punto de mira a la murciana vigilando cualquier movimiento que haga o cualquier cosa que diga. Tanto es así que cuando Manuel González y Lucía Sánchez hacen algo, estas dos se callan pero cuando Mayka hace lo mismo, rápidamente saltan para echárselo en cara.

Estos gestos no han pasado desapercibidos en la casa ya que varios compañeros como Elena Rodríguez dejaron clara su opinión alegando que tanto Icardi como Keroseno ven a la murciana como un blanco fácil mientras que a Manuel y a Lucía no debido a que han sido salvados por la audiencia.

Los comentarios que ambas concursantes lanzan sobre Mayka no han pasado desapercibidos entre los telespectadores ya que hace varios días Rivera entró llorando al salón y Keroseno e Icardi no pararon de burlarse del llanto de su compañera. Esto ha provocado que la propia Mayka quiera abandonar el concurso a pocas horas de la expulsión "Me quiero ir. Aquí no se puede ni respirar”, decía la murciana. “No puede ser que todo lo que hago esté mal...Intentan sacarle todo lo malo a lo que hago… Por reírme de una gilipollez. Yo tengo problemas de autoestima. Yo no le he faltado el respeto (a Ivana) y ella me lo falta todo los días”, continuaba confesando.

Unas palabras que han llegado después de ver algunos vídeos en la última gala presentada por Ion Aramendi , presentador de Mediaset

De momento habrá que esperar a este jueves para saber quien se convierte en la quinta expulsada y cuyas nominadas son Ana María Aldón, Ivana y Mayka.