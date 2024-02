'GH DUO' protagoniza su primera pareja de amor

El ‘Debate’ de ‘Gran Hermano DUO’, el reality de Telecinco, no sólo protagonizó desencuentros entre los concursantes, colaboradores y exconcursantes del formato de otras ediciones sino que además mostró el derroche entre dos exparticipantes de esta edición. Se trata de Finito e Ivana Icardi. Hace un par de semanas, tras la expulsión del andaluz, la argentina le reveló a Keroseno, hermana de Finito, que su hermano le parecía muy atractivo y que no le importaría conocerlo fuera del concurso.

El pasado jueves 8 de febrero Icardi se convertía en la quinta expulsada por lo que la oportunidad de que ambos, ya exconcursantes, se conocieran fuera de cámaras podía llevarse a cabo y así fue. "España quiere saber qué ha pasado desde que saliste el pasado jueves", les decía Ion Aramendi, presentador de Mediaset, a la reciente pareja. "Hemos hablado mucho, teníamos muchas cosas que contarnos y seguiremos así", explicaba Finito y a la vez que confirmaban que pasaron juntos la noche del jueves: "No se durmió, había mucho de lo que hablar". Algo que Ivana también afirmó a la vez que sonreía: "No dormimos".

"Siento conexión total con él. Miro por dentro de él", confesaba Ivana y Finito reaccionaba ante sus palabras: "Me lleva mirando por dentro desde que nos conocimos. Después de todas las cosas que he hecho locas que siga a mi lado dice mucho. Me siento muy orgulloso de que este regalo haya caído en mi vida así de repente".

Tras estas confesiones ambos protagonizaron una cena romántica en el plató para conocerse mucho más además de hacer un test de compatibilidad. "Veremos a ver cuánto me aguanta, cuánto me soporta", alegaba Finito.

"Seamos testigos de este amor, compatibilidad del cien por cien, ¿queréis daros un beso aunque sea en la frente? Da igual, un gesto de cariño", les decía Aramendi para acto seguido ambos levantarse de la mesa y darse su primer beso en público.