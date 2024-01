'GH DUO': una salvación y una sanción a dos concursantes

El reality de Mediaset que reúne a famosos por parejas en la famosa casa de Guadalix de la Sierra, 'GH DUO', volvió con su gala de los martes, llamada 'Maxirmartes' y conducida por Ion Aramendi, presentador de Telecinco y del formato. Dicha gala tuvo como protagonista la denominada ‘’ceremonia de salvación’’ la cual consistía en revelar quién de los nominados se libraba de convertirse en el siguiente expulsado.

Las nominaciones se debatían entre Manuel González, Lucía Sánchez, Marta López, Asraf Beno y Marc Florensa. A pesar de que los porcentajes no fueron mostrados a los participantes, Aramendi comenzó a desvelar los concursantes que no estaban salvados y que continuaban en la palestra hasta la gala del jueves 1 de febrero. Finalmente, era la andaluza quien se salvaba de la expulsión garantizándose así dos semanas más de concurso.

Otro de los momentos a destacar de la gala de este martes fue el castigo que recibieron Elena Rodríguez, madre de Adara Molinero, y Asraf Beno, ya que los habitantes de la casa tuvieron la oportunidad de ponerse de acuerdo para que uno de cada pareja recibiera una llamada telefónica. El pasado domingo, en el ‘Debate’ conducido también por Aramendi, este informaba a los concursantes que tras haberse producido robos en el cuarto VIPse les retiraría todos los dulces con la finalidad de que Ivana y Keroseno disfrutaran de dicho lugar como ganadores de la prueba.

Beno y Rodríguez, al parecer, no entregaron todo el dulce que tenían por lo que a la hora de poder recibir una llamada del exterior fueron sancionados sin poder tenerla. Esto provocó el llanto de Elena quien confesó sentirse culpable por dejar a su compañero sin noticias de fuera.’’Me duele mucho por él porque yo le conozco y sé cómo es y no he querido perjudicarle en ningún momento’’, confesaba entre llantos la madre de la ganadora de ‘GH VIP 7’