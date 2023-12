Un emprendedor de 19 años comparte las claves de su éxito en el mundo de la IA: factura 65.000 euros al mes

Anas Andaloussi, un emprendedor de 19 años que ya ha establecido su propia empresa centrada en inteligencia artificial (IA), fue invitado al plató de laSexta Xplica el pasado sábado, donde reveló los secretos detrás de su notable éxito. El joven es el fundador y CEO de Escríbelo, una herramienta de Inteligencia Artificial que crea artículos SEO para diversas empresas, incluidos medios de comunicación.

Anas destacó la importancia de "diferenciarse" como clave fundamental para su progreso. "Empecé a los 13 años montando páginas webs. Entonces, lo que aprendí fue una habilidad que luego supe monetizarla. Que también te digo yo cuando empecé, no buscaba ganar dinero. Entonces fue algo más pasional hasta el día de hoy que he montado lo que es mi empresa", compartió el joven empresario.

"Al principio, no perseguía ganar dinero. Fue algo más apasionado, y hoy en día, he establecido mi propia empresa de inteligencia artificial", recordó. En relación con el impacto de la IA en el empleo, expresó su opinión: "A día de hoy, la Inteligencia Artificial no va a quitar directamente el trabajo a nadie, pero sí que es verdad que en el momento en el que un departamento donde hay 20 personas, cuatro o cinco, empiecen a utilizar la IA, pues son mucho más productivos y entonces la carga de trabajo es mucho menor y es ahí cuando la gente que pierde su trabajo", reconocía para agregar que “no será directamente la IA, sino la persona que está detrás utilizándola”.

Cuando se le preguntó sobre los ingresos y el funcionamiento de su empresa, que genera 65.000 euros al mes, Anas comentó: "El equipo no es muy extenso; somos cuatro o cinco personas. Colaboramos con muchos freelancers, autónomos y otros profesionales. Hay muchas rotaciones en nuestro equipo de trabajo".