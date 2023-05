Eurovisión 2023: ¿Quién es la yaya Carmen? El alma de Blanca Paloma y su "Eaea"

Quizá desde que Blanca Paloma ganó el Benidorm Fest el 4 de febrero de 2023 "Eaea" la hayamos escuchado un millar de veces. Por lo menos en Youtube la reproducción de audio ha sumado 133.000 reproducciones y no nos cansamos. También fue una confesión de la artista ilicitana la que nos descubrió a la yaya Carmen, su abuela paterna, que fue el principio de su amor por la música, el flamenco y el arte. Pero, ¿quién fue?

La imagen que ilustra esta información forma parte del sencillo de "Eaea" y es una imagen de Carmen, a la que le dedica el tema porque no pudo verla cantarla. EL homenaje es tan sentido que lo comparte toda la familia. Francisco Ramos, el padre de la artista, ya comentó en Benidorm que la canción está dedicada a ella: "Ver a mi hija quedando como ha quedado, con la foto de mi madre, su mantón... El homenaje a mi madre, que es la matriarca de mi familia, es lo más grande, y no hablo más porque si no...".

Ese sentimiento es el que Blanca ha conseguido trasladar a cada palabra del "Eaea" y que consigue traspasar a todo aquel que la escucha. Sabemos que doña Carmen era la que le cantaba todo el tiempo a la pequeña Blanca, que ya la definió en Benidorm como "Matriarca, sevillana, modista, alma de la fiesta, artista de sobremesa familiar". La yaya era de Lora del Río, un municipio sevillano con apenas 20.000 habitantes a 57 kilómetros de la capital provincial. Desde siempre la recuerdan cosiendo vestidos de flamenca que toda la familia se ponía da igual la edad que tuviesen. Antes de trasladarse a Alicante por un problema de salud familiar, ya habían bautizado a la yaya como Carmen "La sevillana". Poco más sabemos, aparte de que la nombraron en 1995 como Primera Guapa Flamenca en las fiestas patronales.