Eurovisión anuncia importantes cambios que afectan a 'Zorra' de Nebulossa

El Festival de Eurovisión 2024 está generando expectativas por los importantes cambios anunciados por la televisión sueca SVT, que organiza el evento este año. Estos cambios afectan directamente al dúo alicantino Nebulossa, quienes recientemente han grabado un remix de su tema 'Zorra' con la famosa artista internacional Gloria Trevi.

El primer cambio destacado es la participación del 'Big Five' (Francia, Alemania, Italia, España y el Reino Unido, junto con el país anfitrión, Suecia) en las semifinales. Aunque no competirán oficialmente en esta etapa, los países del 'Big Five' subirán al escenario del Malmö Arena durante las semifinales para presentar una parte de su espectáculo, ofreciendo así una vista previa de lo que mostrarán en la gran final. Esta medida tiene como objetivo nivelar el campo de juego y permitir que el público y los espectadores en casa vean a todos los actos competidores en vivo antes de la final.

Además, se ha anunciado el orden de actuación de los países del 'Big Five' en las semifinales. Alemania, Suecia y el Reino Unido actuarán en la primera semifinal, mientras que Francia, Italia y España lo harán en la segunda semifinal. Estas actuaciones se intercalarán entre los países competidores, añadiendo emoción y variedad a las semifinales.

Un cambio histórico en esta edición es el adelantamiento de las votaciones en la final. En lugar de abrir el televoto del público una vez que todos los países han actuado, las votaciones estarán disponibles al inicio de la gala, antes de la primera canción. Este cambio promete agregar un elemento adicional de suspense y emoción desde el comienzo mismo del evento.

Finalmente, se espera un anuncio importante relacionado con la mecánica del festival por parte de la televisión sueca en los próximos días. Con estos cambios y novedades, el Festival de Eurovisión 2024 promete ser uno de los más emocionantes y memorables hasta la fecha.