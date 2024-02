Nebulossa: "Hemos resignificado la palabra 'zorra'. La gente ya la dice con total libertad"

Los ganadores del Benidorm Fest 2024, el grupo alicantino Nebulossa, representarán a España en Eurovisión el próximo 11 de mayo en la ciudad de Malmö (Suecia). "Hemos pasado de cero a cien" aseguran Mary Bas y Mark Dasousa tras alzar el Micrófono de Bronce. "Hemos resignificado la palabra 'zorra'. La gente ya la dice con total libertad".

"Más que un grupo emergente, somos un grupo de emergencia" aseguraba Dasousa en la rueda de prensa posterior al festival que acoge el Palau d'Esports L'Illa de Benidorm.

Para Bas, la palabra zorra es una manera de demostrar "que todas necesitamos estar en igualdad de condiciones, y que no haya más marginación en cualquier sector ni en cualquier universo". Además, ha asegurado que se presentará en Eurovisión como una heroína, la "súperzorra".

Además, insiste en que no tenía nada claro lo que podía pasar en la final. "No tenía claro cómo podían acoger esta canción, ni que se pudiera llevar a Europa, o si lo iban a entender o no. Es una labor muy grande llevar este mensaje a Europa".

Talento valenciano

Segundo año que representará a España un grupo alicantino, tras Blanca Paloma, y cuarto consecutivo con Eurojunior. "Si nosotros hemos sido capaces de manera independiente, autofinanciada, con poco presupuesto, hacer esto, si se tuviera más recursos sería imparable", asegura Dasousa.

"Ja sé que sòc una rabosa", se ha atrevido a cantar Nebulossa, en una demostración de que el talento valenciano no tiene límites, en la versión traducida de la letra de Zorra.

"Hemos visto que se trata de una canción necesaria, porque la gente la ha acogido como propia, y se ha liberado con ella. No hemos recibido ninguna percepción despectiva ni negativa cuando presentamos la canción".

Antes de ir a Europa, aseguran, lo primero es tener "los pies en el suelo", reorganizar los trabajos, y "utilizar la fuerza de tu oponente para vencerle. Nos encantaría vencer en Eurovisión con esta palabra".