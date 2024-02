Gloria Trevi: "Por fin puedo decir que soy dueña de mi música, porque antes no lo era"

Gloria Trevi se convirtió con dedicación, esfuerzo y un poco de cabezonería en uno de los iconos del panorama musical internacional. Su ascensión fue dura y salió de ahí con acusaciones por corrupción de menores y explotación laboral. Una historia que ha tenido muchas versiones y que ahora llega a España para "ayudar a otras personas que puedan estar pasando por esa situación". La artista que sacudió a la sociedad española con sus desenfrenadas actuaciones en el "Un, dos, tres…" muestra una "versión light" de un relato que es desgarrador.

¿Usted fue un icono desde el principio?

Cuando yo me soñaba como artista, la verdad, si me soñaba cantando en estadios. Me veía en el espejo y el espejo se convertía en un estadio gigante, pero cuando era una niña nunca mencioné la palabra icono, ni la conocía. No quiero tener una falsa modestia, tengo que reconocer que hay mucha gente que me ve de esa manera y siento una responsabilidad, una responsabilidad bonita. Como dice la canción de “Todos me Miran”, de levantarme contra cualquier adversidad porque la gente que me ama me está viendo y no me puedo rendir. Siento ese compromiso de darles cada vez mejores espectáculos, mejores canciones.

¿Está satisfecha con el resultado obtenido en su bioserie? ¿Cree que ha despertado algo en la sociedad al contar su historia?

Estoy muy satisfecha, principalmente porque creo que logró cosas más allá de lo que estaba esperando. Si puedo decir que hay cosas que uno dice ‘Me hubiera gustado que hubieran hecho más énfasis en esta situación’. Se mostraron momentos que me marcaron mucho y de repente como que pasó muy rápido, pero lo más importante es que mucha gente que lo está viendo se está viendo a sí misma, tanto el villano como la víctima, y eso está moviendo conciencias. El hecho de que las personas pongan en la mesa esa discusión, yo creo que es el éxito más grande que ha tenido la bioserie. El hecho de que las personas hablen de los narcisistas, de los abusadores, de las víctimas, de la manipulación ya sea que estén criticando o que estén alabando la serie, el tema está en la mesa y eso ha movido conciencia a tal grado que incluso en México ya se aprobó una ley, que no se había cambiado en diez años, contra el abuso y ya la aprobaron todos los diputados y ahora va para la cámara de los senadores. Entonces creo que es una ley que va a ayudar muchísimo a las víctimas. Estoy muy emocionada porque jamás pensamos que llegaría a ese grado la bioserie. Obviamente, aunque sean 50 capítulos, estoy contando pedacitos de mi vida y tratando de no nombrar ni perjudicar a personas que no hayan querido ser mencionadas o que no hayan querido contar parte de su historia. Los hechos en su gran mayoría son reales, lo que pasa es que a veces están revueltos o están compactados.

Buscar justicia lo considera una especie de “venganza”, según ha comentado en su bioserie. ¿Nunca ha sentido ni un poco de rencor por todo lo que sucedió, por todo lo que ha vivido?

Desgraciadamente yo me he visto obligada a poner una demanda en Texas contra los que me difamaron y me calumniaron, pero yo no lo hice cuando salí de la cárcel, lo hice cuando pasaron años. Empiezo yo a levantarme y ellos quieren volver a atacarme y ahí por defenderme es que yo puse una demanda, pero no por venganza sino por defenderme. Ahora hay una demanda en Los Ángeles que no puedo hablar de ello porque así es como lo están pidiendo y yo soy muy respetuosa con respecto lo que pida el juez y el tribunal, pero lo van a ir viendo al final, van a ir viendo cómo son las cosas.

Artísticamente ha hecho prácticamente de todo ¿cuál es la siguiente montaña por escalar? ¿qué más le queda por hacer?

Muchas cosas. Estoy muy emocionada, estoy iniciando una gira que se llama “Mi Soundtrack” que está muy basada en mis vivencias. Por la serie decidí sacar varias canciones de mis clásicos y esos son “Mi Soundtrack volumen 1”, “Mi Soundtrack volumen 2”, “Mi Soundtrack volumen 3”. Aparte en este momento soy artista independiente, así un poquito como Taylor Swift. Mis canciones me empiezan a pertenecer, o sea, yo soy dueña de mis masters como “Medusa” o como “Inocente”. Yo empiezo a ser dueña de mi música porque antes yo no lo era y estoy super emocionada con esta nueva aventura que me está dando muchas emociones. Ahora “Mi Soundtrack volumen 1” está nominado en premios “Lo nuestro” como mejor álbum y ha sido un trabajo realizado ya con mi equipo cercano y yo soy ‘the boss’.

¿Ha participado activamente en la producción de “Ellas soy yo, Gloria Trevi”?

Lo más que pude porque tenía muchísimo trabajo. Si soy sincera hay escenas que yo le decía a la directora ‘Ay es que eso no era así’. También a mi me hubiera gustado más participación de especialistas para que explicaran ciertas situaciones. En la bioserie se puede ver una escena en la que nos lleva pizza y todas estamos felices, pero en realidad no estamos felices, estamos hambrientas. Me hubiera gustado que al terminar el capítulo un especialista dijera que en la escena no es que ellas estuvieran realmente felices y enamoradas de este señor. Este señor ha utilizado uno de los instintos más básicos de todos los seres vivos que es el hambre para hacerse el salvador y provocar esa sensación del síndrome de Estocolmo. Y es que te sientes agradecido, imaginate que te sientes agradecido cuando te dan un trozo de pizza cuando es lo más normal del mundo, pero era tal el hambre. Por eso me hubieran gustado esos comentarios, sin embargo, gracias a Dios se están produciendo de una manera orgánica esos comentarios en las redes sociales y esto a mi me alegra muchísimo. Habrá gente que dirá cosas y que criticará, es perfecto porque el tema está en la mesa. Se pudo haber hecho mejor porque siempre se puede hacer mejor, pero creo que el trabajo de Carla Astrada es para aplaudirse. Fueron a filmar a España, fueron a filmar a Brasil, fueron a filmar a varios lugares de México, a Chile, fue un trabajo titánico y contar mi vida no alcanza en 50 capítulos, pero ha movido conciencias y yo creo que eso es lo más importante.

En la serie se narran algunos de los momentos más crudos de su juventud. ¿Cómo los han planteado para mostrarlos ante cámara?

Es la versión light porque yo hablé con Carla y dije ‘No podemos ponerlo tan crudo como era la vida real con este señor, porque sino la gente no va a poder dormir’. Por ejemplo, la historia de la lata de atún (primer capítulo del biopic) fueron más golpes, fue más horrible y ya como está contado está fuerte.

¿Cómo ha sido revivir todo lo que vivió a partir de la serie?

Horrible. Yo puedo decir que, aunque he tenido tratamiento psicológico, al terminar tenía una depresión tan grande que necesité hablar nuevamente con psicólogos, pero fijate que yo soy una persona que creo mucho en Dios, he estado mucho en oración y ahora ocupada con el trabajo, sintiendo el cariño del público. Es impresionante llegar a un concierto y que el público me empiece a gritar yoyis, como me decían cuando yo era niña, me hacen llorar y me siento con ellos como si fueran mi familia.

¿Cuál fue la motivación para querer contar su historia con una serie biográfica?

El principal motivo para hacer esto fue ayudar a otras personas que puedan estar pasando por esa situación, porque yo no lo hice por dinero ni por fama ni por nada.

¿De qué manera ha influido su madre en la mujer y estrella que ha llegado a ser?

Mi madre es mi Juana de Arco y creo que en la serie no salió lo fuerte que ella fue. Ahí sale una situación que vivimos sobre una herencia, pero ella me dice que esa herencia no es verdad y que a mí me metieron esa idea en la cabeza para alejarme y separarme más de ellos, pero eso no importa. En verdad que bueno que no la recibí porque se la habría quedado el tipo y mi madre lo perdió todo, vendió todo, gastó todo en pagar abogados para cuando yo estaba en la cárcel. No hay manera de que a mi madre se le critique de nada porque a parte de todo ella no sabía todo lo que estaba viviendo, es más, de muchas cosas se enteró por la serie. De repente mis hermanos la encontraban llorando de coraje y de decir es que yo no sabía, pero es que ella no sabía porque yo le mentía. Una persona que es abusada y que está en esta situación miente y dice que está feliz. A veces las personas que no entienden tienen que ponerlo en la situación actual. ¿Cuántas mujeres son abusadas, maltratadas, humilladas, destrozadas dentro de su casa y salen al super y compran comida y regresan a casa como si nada?

Sabiendo todo lo que ha vivido ¿volvería a querer ser un personaje conocido?

Yo no cambiaría nada de mi pasado porque me da miedo el efecto mariposa. En este momento tengo unos hijos maravillosos y tal vez era lo que Dios tenía para mí y si yo tenía que hacer ese vínculo, o sea, yo estoy agradecida por los hijos que tengo y probablemente si no hubiera vivido lo que viví no tendría a esos hijos y ni siquiera tendría el recuerdo de mi hija Ana y eso para mí es para estar agradecida. Estoy agradecida y nunca cambiaría el no haberla tenido, que fue maravilloso y lo más hermoso de mi vida.

¿Qué consejo le daría a la Gloria Trevi de 15 años?

Le diría que no se preocupe que todo va a estar bien y que luche por sus sueños. Me gustaría decirle para que cambiara algunas cosas, pero como me daría tanto miedo el efecto mariposa que la dejaría ser. Ahora no soy una víctima, soy una superviviente y eso me vuelve “Medusa”.

¿Cómo ha afectado el amor en su trabajo?

Me ha embellecido. Todo lo que yo he hecho en mi vida siempre ha sido por amor. Entonces para mí el amor ha embellecido las cosas. No digo que lo que yo sentía en aquel entonces por esa persona que me hizo daño fuera amor, tal vez de mi parte sí, pero de la parte de esta persona no y eso fue manipulación. El amor no te pega, no quiere que cambies ni te priva de tu libertad ni te miente ni manipula, entonces eso no era amor. Lo que yo sentía, haciendo el recuento de los daños, me hacía hacer música y eso era yo, no esa otra persona. Es como cuando dicen que gracias a esa persona hiciste… No. Gracias a lo que yo hago con mis sentimientos hice esas canciones y Diosito me mandó pues la inspiración.