Eurovisión se retracta y no cambiará la manera de anunciar los finalistas

El Supervisor Ejecutivo del Festival de la Canción de Eurovisión, Master Österdahl, ha emitido una reflexión sobre los cambios propuestos en el sistema para anunciar a los clasificados en las semifinales del certamen que se está celebrando esta semana en Liverpool. Sobre la mesa había una propuesta que ha generado tantas críticas entre los eurofans y los usuarios de redes sociales, que finalmente la Unión Europea de Radiodifusión (UER) ha tenido que retractarse.

Durante el primer ensayo general, los actos en competencia tenían que pararse en el escenario después de las actuaciones. Luego, los presentadores iban dando a conocer los nombres de los candidatos que se habrían clasificado a la Gran Final al más puto estilo de talent musical como "Gota Talent" o "Factor X". Esto habría sido un gran cambio en las reglas desde hace años. Antes, los candidatos esperaban con sus equipos en la Sala Verde el anuncio de las eliminatorias y se podían ver sus reacciones en las cámaras en directo, pero sin estar sobre el escenario

Sin embargo, la propuesta finalmente fue descartada solo dos horas antes del espectáculo preliminar. Österdahl ha reflexionado sobre las consecuencias de esta propuesta fallida. El productor ejecutivo explicó que es parte de Eurovisión probar cosas nuevas cada año para mantener la relevancia del programa: “Creo que es realmente importante mantener el espectáculo contemporáneo y relevante. Solemos decir que queremos modificar el 10% [del programa] cada año (…) La BBC es una gran productora. Han hecho tantos grandes espectáculos. Tienen algunas ideas geniales y ya han hecho muchas mejoras geniales (...) Sentimos cuando probamos esto que no era una mejora, por lo que la decisión fue no hacerlo".

El cambio en el sistema de anuncios no fue bien recibido entre los fanáticos e incluso algunas de las delegaciones miembros. Según The Euro Trip, un miembro de la delegación de un país en la Primera Semifinal dijo que el nuevo sistema de anuncios era "como los Juegos del Hambre". Sin embargo, hay un gran cambio para Eurovisión este año. Por primera vez desde 2009, un 100% de televoto se reflejó en el resultado de las Semifinales. Además de esto, vimos por primera vez un televoto del "Resto del mundo" para los espectadores fuera de los países competidores.

Además, el Sr. Österdahl no descarta más cambios en el sistema de votación, incluido un 100% de televoto para la Gran Final: “Ya veremos (…) Me gustaría ir paso a paso. Siempre revisamos las reglas [y] todo el libro de reglas del Festival de la Canción de Eurovisión anualmente (…) Entonces, si intentamos algo un año, no necesariamente significa que será así para siempre”.