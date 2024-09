Un exfutbolista y comentarista de televisión expulsado de la BBC por hacer "sexting"

El escándalo se hizo patente esta semana cuando se conoció el despido del exfutbolista del Nottingham Forest, Newcastle United, Tottenham, Aston Villa y Queens Park Rangers y 21 veces internacional con Inglaterra, y actualmente presentador de los espacios de la BBC “The One Show” y “Match of the Day”, Jermaine Jenas. Según la cadena británica "ya no forma parte de nuestro elenco de presentadores", mientras "The Sun" apunta a "comportamiento inapropiado".

“Podemos confirmar que ya no forma parte de nuestro elenco de presentadores”, dijo un portavoz de la BBC a "Variety" después de que "The Sun" publicara la noticia de su despido. Al igual que el tabloide, BBC News citó a fuentes que apuntan a "conductas en el lugar de trabajo" y que durante dos semanas se han recibido quejas al respecto, e incluso Jenas ha sido eliminado del sitio web de su agencia de representación MC Saatchi. El propio presentador se ha pronunciado aumentando la incertidumbre sobre los motivos: Argumentó no poder hablar mucho, pero que "no está contento con esta situación. Voy a hablar con mis abogados al respecto, es todo lo que puedo decir por ahora".

Según lo relatado por algunos medios, los hechos ocurrieron presuntamente durante el Mundial de Qatar cuando admitió haber enviado una foto subida de tono sobre su masculinidad a una mujer, pero afirma que fue "consensuado". Sin embargo según la mujer, la imagen fue "no solicitada". El sábado por la tarde, una fuente “cercana a Jenas” dijo al periódico "The Sun" que negaba todas las afirmaciones de que los mensajes no fueran solicitados. “Jermaine niega rotundamente que estos mensajes no hayan sido solicitados. Fueron entre dos adultos que consintieron en hacerlo”, fue la aclaración.

La fuente agregó: “Ella le dio su número a Jermaine y estaba tratando de arreglar una reunión con él, mientras estaba desesperada porque él llevara a sus amigos VIP a sus fiestas… Es curioso que ahora, más de dos años después, los mensajes no hayan sido recibidos”. La mujer, camarera y organizadora de fiestas, afirmó que la ex estrella del fútbol la acosó para que le sacara fotos en bikini. Más tarde, se disculpó públicamente con las dos mujeres a las que envió mensajes de texto y le dijo a un periódico: "Me siento avergonzado. Siento que he decepcionado a todos".