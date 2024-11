Explota en “El diario de Jorge” y abandona el programa en directo

El programa “El diario de Jorge” vivió un momento incómodo este miércoles cuando Manolo, uno de los invitados, decidió abandonar el plató tras rechazar una reconciliación con su antiguo amigo Javier. La amistad entre ambos se rompió hace dos años, cuando Javier, fundador del grupo de música Metraca rumba, decidió sustituir a Manolo por otro músico en la banda. Desde entonces, no habían vuelto a hablar.

Con la intención de recuperar la relación, Javier recurrió a Jorge Javier Vázquez y su programa en Telecinco. Sin embargo, Manolo no fue informado de los motivos de su invitación al espacio y, al descubrir que se trataba de una reconciliación en directo, expresó su descontento. Escuchando desde el backstage, no dudó en calificar la situación como innecesaria y aseguró que no estaba interesado en participar en lo que describió como “marujeo barato”.

La tensión aumentó cuando Javier acusó a Manolo de ser un “criticón” y de hablar mal de él a sus espaldas. Manolo, lejos de intentar defenderse, mantuvo su decisión de no salir al plató y dejó claro que no veía posible retomar su amistad. “Respeto lo que diga, pero como soy un follonero y un criticón, no me interesa tener un amigo así”, dijo con franqueza desde fuera de cámaras.

Cuando Jorge Javier le preguntó si se había sentido desplazado o ignorado por Javier, Manolo respondió tajante: “No, para nada. No me importa una mierda”. Finalmente, tras despedirse con palabras cargadas de desdén hacia el espectáculo, aseguró no estar “acostumbrado a estas cosas” y abandonó las instalaciones. “Ahí tienes tu minuto de gloria. Tenéis mucho complejo de divos, y yo soy de la vieja escuela”, concluyó antes de marcharse.

La falta de reconciliación y la salida abrupta de Manolo dejaron al programa sin el final esperado, mientras Jorge Javier intentaba suavizar el momento. Este episodio dejó claro que, aunque el formato busca el reencuentro, no siempre las heridas pueden sanarse frente a las cámaras.