'El diario de Jorge' sufre una denuncia y un abandono por parte de una invitada: "No quiero aguantar esto..."

Un día sí y al otro también. 'El diario de Jorge' ha vuelto a protagonizar un momento de alta tensión cuando una de sus invitadas, Pepa, ha decidido abandonar el plató tras sentirse víctima de lo que describió como una "encerrona fea". El programa, que se ha caracterizado por abordar conflictos personales y reconciliaciones, se ha centraba en esta ocasión en un intento fallido de reconciliación entre dos antiguas amigas, Pepa y Sara, cuyo conflicto derivó en una serie de acusaciones y malentendidos.

Pepa ha acudido al programa sin saber exactamente el motivo de su participación, algo que Jorge Javier Vázquez, presentador del espacio de Telecinco, ha querido resolver rápidamente. Al mostrar en pantalla un tatuaje con el nombre de "Pablo", Pepa ha comentado que era una persona de su pasado con quien ya no tenía relación. Lo que Pepa no esperaba era que la verdadera razón de su invitación era el reencuentro con Sara, una amiga con la que rompió la relación tiempo atrás, y quien había pedido participar para esclarecer lo ocurrido entre ellas.

Jorge Javier Vázquez en 'El Diario de Jorge' Mediaset

Sara ha relatado cómo la amistad entre ambas se rompió después de que descubriera que, a pesar de un pacto entre ellas de no seguir viendo a Pablo, Pepa mantuvo contacto con él. "Ella me engañó", ha declarado Sara, añadiendo que la falta de lealtad de Pepa le ha causado mucho dolor. Según Sara, las dos habían decidido distanciarse de Pablo para preservar su amistad, pero descubrió que Pepa no había cumplido con el acuerdo. "Me enteré de que seguía viéndose con él", ha afirmado Sara, quien ha mostrado las conversaciones que confirmaban el contacto entre su amiga y Pablo.

Por otra parte, al entrar en el plató y ver a Sara, Pepa se ha mostrado visiblemente incómoda y desconcertada. "No sabía que venía para esto, llevo años sin hablar con ella", ha expresado, señalando que su relación con Sara pertenecía al pasado. Pepa ha defendido que no tenía ningún interés en retomar contacto, añadiendo que tenía "una vida hecha" y que las acusaciones de Sara no le afectaban en su presente. "Yo no me he vuelto a ver con Pablo, no sé de qué está hablando", ha insistido Pepa, visiblemente molesta.

La tensión de la situación ha escalado rápidamente cuando Sara ha acusado a Pepa de ser falsa y de no haber sido leal en su amistad, a lo que Pepa ha respondido con incredulidad y una clara intención de terminar la conversación. "No quiero saber nada de esto, Jorge", ha declarado, mientras Sara continuaba lanzando críticas. En ese momento, Pepa ha solicitado salir del plató. "Me quiero ir de aquí, esto es una encerrona fea", ha afirmado, dejando claro que no había acudido al programa para enfrentarse a Sara y que el reencuentro la había tomado por sorpresa. Por su parte, Jorge Javier ha intentado mediar entre las dos mujeres, pero Pepa, sintiéndose atacada y sin interés en reconciliarse, ha decidido abandonar el plató. "Me voy a mi casa", ha concluido, dejando claro que no estaba dispuesta a continuar con una situación que la estaba haciendo sentir incómoda y emocionalmente afectada. Sin duda alguna, este incidente ha dejado al público y al propio Jorge Javier sorprendidos, demostrando una vez más que los conflictos personales en 'El diario de Jorge' pueden tomar giros inesperados hasta el último segundo.