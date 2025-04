Feijóo niega cualquier tipo de comunicación con Sánchez durante el apagón: "Todavía no he hablado con él"

A lo largo de este martes 29 de abril, se espera que España recupere el 100% de la energía que súbitamente perdió en torno a las 12:30 horas del pasado lunes. El apagón masivo que ha afectado a España, Portugal y el sur de Francia ha supuesto un verdadero caos durante horas, con múltiples incidencias en hogares, medios de transporte, etc.

Durante una mañana cargada de información sobre lo sucedido, muchos son los políticos que están apostando por conectar con los medios de comunicación para dirigirse a la sociedad y hacerles llegar una llamada al orden y a la tranquilidad. Entre ellos se encuentra el líder del Partido Popular, Alberto Núñez-Feijóo, quien intervenía en 'El programa de Ana Rosa' para conceder sus primeras impresiones de lo ocurrido.

Incomunicado con Moncloa

Tras saludar a Ana Rosa Quintana y al resto del equipo, Feijóo se vio obligado a señalar la falta de comunicación que hubo entre las dos fuerzas políticas del país. Al ser preguntado por la posibilidad de conversar con Pedro Sánchez, el popular reveló que "todavía no he podido hablar con él". "Lo he intentado desde las 13:30 horas de ayer, le mandé un SMS... parece que a partir de las 18:00 horas intentó contactar conmigo, pero aún no ha sido posible", añadía el líder político.

Tras agradecer la encomiable labor de los servicios de emergencias y de los presidentes autonómicos, Alberto Núñez-Feijóo ha especificado la que considera la siguiente parte de este proceso de vuelta a la normalidad. "Toca saber qué ha pasado y tener la explicación adecuada", explicaba el gallego. También ha recalcado que el presidente de Portugal ya hizo énfasis en que los problemas en el país luso se debían a interconexiones con España.

"Llevamos tiempo que España necesita energía de respaldo y no solo depender de la renovable. No me gusta especular, no tengo información y lo que pido es que se restablezcan los servicios", criticaba el líder popular. Como conclusión, Feijóo ha querido poner en evidencia que el Gobierno no ha querido asumir el mando, dejando que los presidentes autonómicos lo hagan a demanda. Como punto final, el diputado ha querido tildar España como "un país excelente con un gobierno sobrepasado".