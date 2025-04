Ayuso afirma que el Gobierno actuó "lento e ineficaz" ante apagón: "La imagen ante el mundo fue lamentable"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado este martes que el Gobierno de España actuó de manera "lenta e ineficaz" ante el apagón que dejó a toda España durante más de nueve horas, a la vez que ha subrayado que la imagen que ofrece ante el mundo es "lamentable".

"Es desastroso porque la imagen que estamos dando ante el mundo es un país al que se le funden los plomos y no sabe por qué. Por lo tanto, esto puede producirse muchísimas veces de nuevo y la actuación y la diligencia con la que se actuó pues ya se vio lenta e ineficaz", ha trasladado la dirigente madrileña en una entrevista en "esRadio".

Así, ha puesto el foco en la importancia de que se sepa "qué ha pasado porque va a seguir repitiéndose si no" en un país que no puede "apagarse a la venezolana".

Ayuso ha insistido en que hay que dejar de ser "dogmático y dejarse llevar por la ideología" para evitar que esto se vuelva a producir porque la imagen de país que se ofrece es "peligrosísima y lamentable".

"Echa por tierra la realidad de una Comunidad y de una nación a la altura del siglo XXI, somos la cuarta economía de la Unión Europea, dicen, pues esto no puede volver a pasar nunca, y menos en la capital del país, nunca", ha expresado.

Culpar a Madrid

Por otro lado, ha afirmado que "a ver cuánto tardan en empezar a culpar de temas" porque hay "agendas ideológicas detrás" como la de imponer "cierres nucleares".

"Vamos a ver cómo buscan la manera de ver que la culpa era de Madrid o la culpa era de cualquier otra historia, entonces eso es lo que ya sabemos, que la parte de la gestión y del mantenimiento de los servicios públicos, ahí el Gobierno falla tres de cada tres, en la parte de la gestión, de lo que ellos llaman relato, ya son en eso maestros. Espero que no vayan por ahí, porque nosotros hemos estado al pie de esta situación, ayudando y colaborando", ha subrayado Díaz Ayuso.

Además, ha recordado que la Comunidad puso en marcha medidas de contingencia en 2021 que cuando fueron presentadas causaron "mofa" y ahora han funcionado.

Reacción

La presidenta ha destacado este martes que la región no ha tenido problemas importantes, sin pérdidas personales o heridos, pese a un apagón de energía eléctrica durante más de nueve horas, que afectó a toda España, y cree que es algo "digno de reconocer".

"Hay que tener en cuenta que Madrid es una región de siete millones de habitantes con una altísima densidad de población, que no haya habido problemas importantes, que no tengamos que lamentar pérdidas personales, heridos, que no haya habido problemas de orden público... Me parece que es digno de reconocer", ha subrayado la dirigente madrileña en la entrevista en "esRadio".

También ha ensalzado el trabajo que han realizado todos aquellos que trabajan en los servicios públicos de la Comunidad de Madrid, especialmente las infraestructuras críticas, como el Metro, Canal de Isabel II, el 112, hospitales o residencias.