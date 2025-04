El emotivo discurso de Pablo Motos ante el apagón eléctrico en España

La incertidumbre se apoderó en el día de ayer de España ante una situación anómala como ha sido el apagón total que colapsó a todo el territorio de nuestro de país dentro de la Península Ibérica. Muchas televisiones pudieron seguir con su actividad e informar sobre todo lo sucedido, como es el caso de 'El Hormiguero', cuyo maestro de ceremonias, Pablo Motos, inició el programa con un sonado discurso, que no ha pasado desapercibido en redes.

"Somos muy vulnerables"

Pablo Motos sorprendió este lunes en 'El Hormiguero' con. “Hola a los quince que habéis venido. Estamos en shock con el apagón”, arrancó el presentador, visiblemente afectado. Solo 15 personas pudieron asistir como público, aquellas que vivían cerca y lograron llegar andando. Pablo reflexionó sobre la inesperada situación: “Jamás pensé que nos íbamos a encontrar en algo así.Subrayó la enorme dependencia actual de la tecnología y de la electricidad, recordando cómo sin luz dejamos de tener acceso a lo más básico: móviles, persianas, dinero electrónico o incluso medicamentos., lamentó Motos, mientras el equipo del programa se preparaba para una emisión atípica, marcada por la incertidumbre. El ambiente en el plató

Durante el programa, Pablo Motos no pudo evitar recordar las advertencias de la Unión Europea sobre la necesidad de contar con un “kit de supervivencia” para emergencias como esta. “En este momento todo es muy raro. No sabemos ni qué vamos a cenar”, confesaba, resaltando la vulnerabilidad que ha dejado al descubierto el apagón. Motos explicó que sin electricidad, no solo colapsa la vida diaria, sino también la estabilidad económica: “La solidez de nuestra economía también se sostiene sobre la luz”. El presentador quiso dejar claro que, aunque 'El Hormiguero' seguiría adelante esa noche, el programa sería muy diferente al habitual, poniendo el foco en informar a los espectadores. Con su tono habitual, pero cargado de realismo, Pablo subrayó: “Sin luz no somos nada, somos más frágiles de lo que pensamos”. De este modo, 'El Hormiguero' ofreció una emisión especial que buscaba acompañar y tranquilizar a una audiencia que, como el propio equipo del programa, estaba intentando adaptarse a una situación insólita y alarmante.