Un fotógrafo demanda a Netflix por usar sus imágenes para "Eres lo que comes"

Netflix estrenó el 20 de diciembre de 2023 la serie documental "Eres lo que comes" ("You Are What You Eat: A Twin Experiment"), en el que se llevaba a cabo un experimento en el que la cámara sigue a un grupo de gemelos idénticos que cambian su dieta y su estilo de vida durante ochos semanas, y que pretende mostrar cómo los diferentes alimentos que ingerimos impactan en nuestro cuerpo. Ahora el fotógrafo Corin Smith acusa a la plataforma de usar imágenes suyas, foto fija y vídeo sin permiso.

El fotógrafo Corin Smith alega que Netflix utilizó imágenes de su dron e imágenes de granjas de salmón en la serie documental 'You Are What You Eat'. Según Law.com, el fotógrafo y camarógrafo Corin Smith acaba de demandar a Netflix alegando que el servicio de transmisión utilizó sus imágenes fijas y videoclips del cultivo de salmón en jaulas abiertas tanto en la serie como en sus materiales promocionales sin su aprobación. Smith presentó el jueves una demanda por infracción de derechos de autor contra Netflix y la Oceanic Preservation Society (OPS), que produjo la serie documental, en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Central de California.

El fotógrafo afirma que Netflix y la OPS se basaron ilegalmente en su trabajo para representar los daños ambientales y dietéticos del cultivo de salmón en jaulas abiertas o el método de cultivo de salmón en corrales con redes abiertas en vías fluviales. Smith ha estado documentando el impacto ambiental del cultivo de salmón en jaulas abiertas en sus fotografías y filmaciones con drones durante varios años. "Smith es conocido por una comprensión singularmente única de la industria y sus operaciones, lo que le permite crear videos y fotografías en entornos peligrosos y logísticamente desafiantes", alega la denuncia.

La demanda también agrega que el "trabajo de Smith se destaca frecuentemente por su calidad estética y cinematográfica" y que el fotógrafo ha "creado algunas de las imágenes y videos más impactantes e icónicos del cultivo de salmón en jaulas abiertas". Sin embargo, el fotógrafo afirma que Netflix utilizó sus imágenes y videoclips sin consentimiento en la serie documental "You Are What You Eat: A Twin Experiment" y en materiales de marketing.

Según Law.com , Smith dice que contactó tanto a OPS como a Netflix sobre el uso de los videos protegidos por derechos de autor. OPS supuestamente le dijo a Smith que los videos ya habían sido autorizados por un activista por los derechos de los animales llamado Don Staniford. Smith había otorgado previamente a Staniford permiso para presentar sus videos en la página personal de YouTube de Staniford, donde OPS accedió al contenido. Sin embargo, según la denuncia, Smith nunca autorizó ni cedió ningún derecho a Staniford. El fotógrafo solicita que se establezcan daños y perjuicios en el juicio y la devolución de los beneficios de la serie de Netflix. Netflix y OPS no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios de Law.com .