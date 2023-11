'GH VIP': Desvela a sus dos salvados y saca a la luz el secreto sentimental de Jessica Bueno

El décimo debate de ‘Gran Hermano VIP 8’, presentado porIon Aramendi y emitido en Telecinco, vino cargado de sorpresas ya que esta semana las nominaciones cayeron en la gran mayoría de habitantes. El espacio de Mediaset inició su emisión desvelando quién de los concursantes no se encontraba realmente nominado. Jessica Bueno, la modelo andaluza, se salvó de estar en el punto de mira el pasado jueves gracias al poder que adquirió Zeus Montiel tras comerse, sin ser consciente, un pastel picante.

Los elegidos para la expulsión de la gala número 11 eran Carmen Alcayde, Laura Bozzo y Naomí, del team naranja; y del team azul, Michael y Zeus. En un primer momento, el primer nombre elegido por la audiencia para librarse de ser expulsada y permanecer una semana más en el concurso fue el de la presentadora de ‘Aquí hay tomate’. Alcayde se salvaba provocando su euforia y alegría, junto con la de varios de sus compañeros.

Momentos más tarde, el nombre de Naomi también sonaba de boca de Ion Aramendi por lo que el team naranja salió ganando al quitar a dos de sus integrantes del punto de mira. De esta manera solo quedaban como nominados oficiales la presentadora peruana, el italiano y el hijo de Sara Montiel.

Además, si hay una trama que está destacando en estas semanas de concurso es la amistad que mantienen Luitingo y Jessica Bueno. Los dos andaluces parecen derrochar mucha complicidad, especialmente por parte del cantante quien, tras romper a su novia en directo y mantener una conexión con Pilar Llori, llegó a confesar, cuando fue expulsado por primera vez, los sentimientos que siente hacia su compañera de concurso.

Bueno por su parte le dejó más que claro en su entrada, cuando tuvo lugar la repesca, que entre ellos solo hay amistad. Aunque muchos telespectadores han supuesto que entre ambos hay una cierta relación de más que amistad, ha sido la propia Llori quien ha confirmado una información oculta que Bueno le contó en secreto sobre la relación que mantiene fuera del reality con su chico Pablo.

‘’Entró Jessica diciendo que quería dejarle, a Pablo…y que lo había intentado dejar veinte veces y no podía. Me lo contó y yo se lo pregunté a su defensora y me lo explicó’’, le confesó Pilar a Albert, Naomi, Alcayde y Bozzo sobre la relación de Jessica con su novio, Pablo.

El presentador del debate no quiso desaprovechar la oportunidad al escuchar esta confesión por lo que se dirigió a la defensora y tía de Jessica, Susana. ‘’Lo desconocía, Jessica lleva poco tiempo con Pablo y tampoco tengo mucha relación. Lo habré visto tres o cuatro veces y me gustaría hablar lo justo de Pablo porque no tengo su permiso para hablar de él’’, explicaba la defensora para luego dejar claro que entre su sobrina y Luitingo no va a pasar nada.