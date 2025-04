El gran misterio de Agatha, solo para escuchantes

Supongamos que reunimos a Sergi López, Octavi Pujades y Elvira Mínguez y lo aderezamos todo con la dirección nada menos que de José Corbacho. Y pongámonos a imaginar más porque en medio de toda esta historia vamos a incluir un asesinato, pero no lo vamos a ver, porque de todos los sentidos con los que percibimos la vida, el arte, nos vamos a quedar con el oído para poder recrear nada menos que un clásico con el que muchas generaciones nos iniciamos en lo que ahora están tan de moda, el true crime. ¿La autora? Agatha Christie y la mítica novela: «El misterioso caso de Styles». Es la plataforma de Amazon, Audible, la que ha hecho la magia, porque esto no es audiolibro, está claro, es otra cosa. Se trata de un doble salto mortal con técnicas inimaginables para llevarnos al abandono de la ficción sonora. Otra historia que merece sus respetos e incluso una manera particular de consumo.

Y así nos lo cuenta el director y maestro de ceremonias del acto de presentación, José Corbacho: «Ha sido maravilloso. De hecho, no lo había hecho nunca. En este caso, desde Audible, han querido incorporar a un director de ficción para darle coherencia a gente, actores, que están grabando por separado, a diferencia de lo que ocurre en teatro o en una película. Y hay una cosa que es maravillosa, que es dejarlo todo a la imaginación del escuchador. No hay mejor director de producción que el que escucha. Cuando juegas con la imagen son todo imitaciones y limitaciones, pero ha sido maravilloso poder contar con este reparto y esta historia original. Agatha es una escritora y un género icónico. Nos encanta jugar y en este caso lo hemos podido hacer a través del sonido. Aquí de verdad que hay que matizar que se trata de una superproducción, porque los medios son brutales y te das cuenta de que cuando te pones los auriculares empieza la magia y vas donde quieras ir».

En el no tan conocido pero espectacular palacio de Fernán Núñez de Madrid nos aguardaban los actores para hacer una presentación del evento e incluso una pequeña representación de cómo trabajan para llevar a cabo una producción de este calado, que nada tiene que ver con otro tipo de trabajos interpretativos. José Corbacho nos hizo de embajador y nos fue presentando a parte de los intérpretes que han participado: Sergio López, como Hércules Poirot, y su maravilloso acento francés, Octavi Pujades, como Hastings y Elvira Mínguez, como Emily Inglethorp, entre los personajes principales.

Un espectacular recorrido que nos sirvió para conocer los deslumbrantes salones del palacio del siglo XVIII mientras desgranábamos los misterios de la novela de principio del XX. Audible es la empresa de Amazon y distribuidor mundial de contenido digital de entretenimiento en audio de calidad que ha apostado por esta ficción sonora para producirla a nivel mundial y España no se podía quedar atrás.

Basada en la homónima novela de Agatha Christie publicada en 1920, la primera obra en la que aparece Poirot, se trata de la carta de presentación del inspector más famoso de todos los tiempos. El casting completo cuenta además con las voces de Cristina Plazas como Evie Howard, Luis Posada como Alferd Inglethorp, Óscar Rabadán como John Cavendish, JelMulachs como Mary Cavendish, Joan Carreras como Lawrence Cavendish y Laia Flòrez como Cynthia Murdoch.

Y precisamente así recuerda Corbacho cómo fue a través de su hermana la manera en la que entró en la literatura de Agatha: «Me ha gustado siempre leer, pero yo era más de Julio Verne. Recuerdo a mi hermana mayor con libros de Agatha Christie hasta que al final un día le pregunté por lo que estaba leyendo, me pasó uno y quedé encantado. Es una gran contadora de historias con un sentido del humor muy fino. Entras en un universo. Es un icono y no solo del misterio».

Y sobre esa trama del misterio ahonda uno de los protagonistas, el actor Octavi Pujades: «Es un juego intelectual muy estimulante. Las novelas intentan adivinar quién ha hecho qué. Somos animales sociales. Nos observamos y tenemos asumido la causa consecuencia del comportamiento humano. Haciendo esto pasa lo otro. Cuando lo que ocurre se trata de un asesinato sumamos que provoca morbo y curiosidad por saber dónde está el veneno que ha llevado a hacer algo así. Es un germen que nos amenaza y nos pone en alerta, pero al ser espectadores no estamos en peligro y nos interesa. Es el secreto del true crime que está tan de moda».

Para los actores hacer una ficción sonora supone un desafío porque cambia las reglas del juego de su trabajo. A algunos les desubica, a otros sorprende y otros tantos lo gozan. Así nos lo cuenta Elvira Mínguez: «Es la magia en la que estás tú solo, te ausentas de todo lo que hay fuera. Cierras los ojos y eres capaz de recrear en tu cabeza la escena, el texto, lo que estás ocurriendo. La magia no solo está en los escuchantes, en lo que luego llegará a los oídos, sino que también ocurre inicialmente en los actores. Si tuviéramos a alguien al lado la experiencia sería diferente. Esta cosa íntima de colocarte los cascos, cerrar los ojos y poder ver todo es algo parecido al proceso que tenemos nosotros de trabajar y eso me parece muy interesante. Conecta mucho al actor con el escuchante», apunta la actriz.

Para Sergi López ha sido una experiencia muy divertida, «en teatro sabes dónde está el espectador. En cine tienes conciencia de la cámara y aquí cierras los ojos y te metes en la escena de lleno. Está muy bien escrita, los ambientes sonoros son bestiales y te acerca a la posición del escuchador y esto es otra historia diferente a lo que estamos habituados».

En el caso de Octavi Pujades es todo un experto en el tema de los audiolibros y también ha pasado por la ficción sonora y lo tiene claro: «A mí me gusta mucho trabajar solo y hacerlo con la voz, también. Las limitaciones te estimulan. En tu mente puedes crear cosas más grandes y cada persona lo siente y lo vive de una manera distinta. Es muy gratificante porque los límites físicos son una ruptura para crear de una manera diferente un texto que está escrito e intentar transmitirlo».

«El Misterioso Caso de Styles» ofrece un diseño sonoro de última generación en DolbyAtmos®, creado por el premiado diseñador de sonido John Wakefield.La adaptación ha sido escrita por Anna Lea y dirigida por Alice Lowe en la versión inglés y por José Corbacho en la versión española. Cuenta con una impresionante partitura original del actor y músico británico Johnny Flynn, en colaboración con el violonchelista y compositor Joe Zeitlin y está producida por Claire Broughton de Hat Trick Productions. Todo un despliegue técnico en una gran producción que se alinea en busca de los sentidos. Todo preparado para el disfrute y que cada escuchante exprima sus propias emociones. Agatha está de vuelta con actores de hoy y recursos nunca antes vistos.

Una trama con intriga

► Todo comienza en una Inglaterra sumergida en una guerra mundial en el año 1914. El capitán Hastings, herido y conmocionado, fue invitado al refugio StylesCourt. Con la llegada del verano empezaron a sucederse numerosos enfrentamientos y tensiones en la familia que le acogieron, que culminaron con el asesinato de Emil Inglethorp, la adinerada matriarca de la familia. Nadie en Styles estaba libre de sospechas y, ante la desesperación del capitán por resolver el misterio y proteger la familia de las especulaciones de la prensa, se les presentó el hombre que necesitaban, un brillante detective cuyo método fue excepcional. Su nombre es Hércules Poirot.