Hugo Sierra estalla contra “Tentáculos” y su productora: “Han cruzado todos los límites”

Ni una semana ha necesitado “Tentáculos” para protagonizar su primer gran escándalo. El nuevo programa de Carlota Corredera en TEN TV, heredero en espíritu de “Ni que fuéramos Shhh”, ya tiene en su historial una demanda por intromisión en el honor, la intimidad y la propia imagen. El denunciante no es otro que Hugo Sierra, ganador de “GH Revolution” y expareja de Adara Molinero, con quien tiene un hijo. La chispa que ha encendido la mecha: una supuesta relación con Valeri Cuéllar, la misma mujer transexual vinculada recientemente a Álvaro Muñoz Escassi.

Todo estalló el pasado lunes, cuando Javier de Hoyos —colaborador del programa producido por La Osa Producciones— aseguró en directo que Hugo Sierra había tenido varios encuentros con Valeri. El comentario, que podría haber pasado por una anécdota más dentro del tono habitual del formato, ha tenido consecuencias mucho más graves: una demanda civil por parte de Sierra contra la productora y contra los propios implicados en la emisión.

El comunicado, emitido a través de la agencia de representación de Yola Berrocal, no deja espacio para la ambigüedad. El abogado de Sierra, Gaspar Molina, denuncia una “intromisión ilegítima en derechos fundamentales protegidos por el artículo 18 de la Constitución Española” y exige una indemnización de carácter “ejemplarizante”. Además, avisa de una demanda penal en curso contra Valeri Cuéllar, Marta López y Javier de Hoyos, por emitir “exclusivas que son calumnias”.

El equipo legal de Sierra no solo busca una reparación económica: también exige una rectificación pública “en los mismos medios y canales donde se difundieron las informaciones”. Es decir, no solo en TEN, sino también en YouTube, Twitch y redes sociales vinculadas al programa y a sus colaboradores. De no producirse, aseguran que tomarán “otras acciones legales necesarias para la defensa del honor” de su cliente.

Este terremoto judicial llega en un momento especialmente delicado para La Osa Producciones, la compañía que nació de los escombros de La Fábrica de la Tele y que prepara su gran desembarco en RTVE con el estreno de “La familia de la tele”. A solo unos días del debut en La 1 de figuras como Belén Esteban o María Patiño bajo su sello, el nuevo proyecto ya está salpicado por el escándalo. La sombra de la Operación Deluxe —que aún investiga revelaciones ilegales de secretos en el antiguo “Sálvame”— parece que no se ha disipado del todo.

Tampoco ayuda que “Tentáculos” haya arrancado con críticas por su horario y su falta de emisión en directo, lo que ha provocado un rechazo inicial de la audiencia. Sus datos, por ahora, no superan el 1% de cuota de pantalla, situándose por debajo de la ya discreta media mensual de TEN (1,4%). En lugar de hacerse fuerte con contenido renovado, el formato ha caído en la polémica de siempre, con ingredientes ya conocidos: nombres famosos, acusaciones sexuales, y una demanda que puede poner en aprietos a una productora que aún no ha acabado de reinventarse.

Hugo Sierra, por su parte, parece decidido a no dejar pasar lo que considera un ataque injustificado. “Mi cliente niega rotundamente todas las afirmaciones vertidas”, reza el comunicado, dejando claro que esta vez no habrá silencio, ni tregua.