Iñaki López responde a Manu Tenorio por sus críticas a "Zorra" de Nebulossa: "¿Artistas reclamando censura?

Parece que según se acerca la fecha de la 68ª edición del Festival de la Canción de Eurovisión, que se celebrará en Malmö (Suecia) los próximos 7, 9 y 11 de mayo, el ruido generado alrededor de la elección de la canción "Zorra" de Nebulossa en el Benidorm Fest, no cesa. Si la penúltima fue la opinión de Paloma San Basilio sobre el tema escogido, ahora ha sido Manu Tenorio el que ha compartido unas críticas muy duras hacia la canción y sus intérpretes, María "Mery" Bas y Mark Dasousa. Pero el periodista Iñaki López no ha dudado en usar Twitter (X) para responder al artista de una manera muy contundente.

Y es que el el participante de la primera edición de "Operación Triunfo", Manu Tenorio, hablaba sin pudor sobre su impresión sobre que "Zorra" representara a nuestro país en Eurovisión 2024. Tenorio utilizaba hace meses la red social X (Twitter) para criticar que RTVE había dejado que se seleccionara un tema soez, que además confrontaba directamente los supuestos valores del festival de prestigio. "Cuando ya en este caos social en el que vivimos, toca techo cuando lo soez sustituye a la lírica, a la poesía, a la belleza...", decía Tenorio sin tapujos sobre "Zorra", y añadía que "entiendo que todavía hay gente que pone en práctica eso de que: lo importante es que hablen". Ante el aluvión de críticas recibidas por los fans del festival de Eurovisión y seguidores de Nebulossa, el artista zanjó los enfrentamientos asegurando que en España vivimos "en una dictadura soterrada".

No han pasado ni seis meses y Tenorio ha vuelto a la carga con Europa Press como testigo. Aprovechando la entrevista con la agencia, el músico ha reiterado que sigue cuestionando la conveniencia de la elección del tema y el dúo. "La verdad es que me parece una canción que... si es reivindicativa, a mí me parece bien", pero matizaba: "Pero que vaya a un festival de canción de autor". Su postura tiene mucho que ver con que considera que no es un tema para un certamen para todos los públicos: "Mi hijo no va a ver el festival este año, ni mucho menos. No me parece".

Lejos de quedarse ahí también ha tenido unas palabras para María Bas: "En un equipo de fútbol no puedes tener a gente que no corra. Tú en el festival no puedes llevar a gente que desafina y eso no es una cuestión de gustos. Yo soy más del estilo de Pastora Soler, es mi gusto, y los gustos son como las narices, cada uno tiene la suya". Por supuesto, esta nueva opinión ha sido contestada por personas que le apoyan y muchos otros que critican que hable alegremente de Nebulossa y "Zorra". Una de las opiniones que se han hecho virales es la del periodista Iñaki López que solo ha necesitado tres palabras para expresar lo que muchos pensaban: "¿Artistas reclamando censura?".