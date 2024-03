Los rivales de «Zorra» y Nebulossa

Quedan menos de 40 días para que se celebre el Festival de la Canción de Eurovisión 2024, que tendrá lugar entre el 7 y el 11 de mayo en la ciudad sueca de Malmö. Los 37 países participantes ya han elegido a sus representantes y los temas que interpretarán, y las apuestas ya apuntan hacia algunos participantes. España llevará al grupo Nebulossa y su controvertida canción «Zorra», pero no será la única que llamará la atención de los europeos, por que como siempre, los rivales de España tienen también sus particularidades.

Haremos una descripción de los contrincantes de la candidata española por el orden de las dos semifinales facilitadas esta semana por la UER, organizadora del festival. En la primera semifinal del 7 de mayo el primer país en actuar será Chipre, que está representada por la cantante Silia Kapsis y la canción «Liar». La canción de Silia habla de cómo las personas están atrapadas en un mundo falso y del intento de liberarse de todos los estereotipos que las confinan. Las apuestas la sitúan en el puesto 24º. Serbia será la segunda en actuar con Teodora Pavlovska, conocida profesionalmente como Teya Dora y su balada «Ramonda», que «representa esperanza». Las apuestas la sitúan en el puesto 18º. Lituania actuará luego con Silvester Belt y «Luktelk». Será la tercera vez que Lituania cante en lituano. Puesto 13º en las apuestas. Irlanda en cuarto lugar con Bambie Thug y «Doomsday Blue». Una puesta en escena «un poco más cursi, espeluznante y cómica», con muchos momentos de la cultura pop, desde «Barbie» hasta «La creación de Adán» (Miguel Ángel). En las apuestas, el puesto 16º.

En quinto lugar saldrá al escenario uno de los cinco grandes Reino Unido, con Olly Alexander «Dizzy», que ocupa un magnífico 10º puesto en las apuestas eurovisivas. «Escribí la canción el verano pasado. Estaba pensando en cosas divertidas que podrían marearte y recuerdo haber dicho “mareado por tus besos”, así que la canción trata sobre sentir una emoción tan intensa por alguien que pone tu mundo patas arriba y del revés», ha explicado el artista. Ucrania es la siguiente en actuar, con alyona alyona y Jerry Heil y su tema «Teresa & Maria», que se postula en tercera posición en las apuestas con este tema que habla de «si quieres el cambio, sé el cambio». Seguirá Polonia, con Luna y el tema «The Tower». Puesto 31º en las apuestas. Detrás Croacia, que para algunos, incluidas apuestas, es ya ganador de Eurovisión 2024 con el tema «Rim Tim Tagi Dim» interpretado por Baby Lasagna, un proyecto creado por el cantautor Marko Purišic. Trata sobre la edad adulta y la histeria que los niños interiorizan cuando llega el momento de salir del ‘Mama Hotel’. Le sigue Islandia, con Hera Björk, veterana del festival, y «Scared of Heights» (puesto 21º). Llega el turno para otro grande, Alemania, con Isaak y el tema «Always On The Run», que las apuestas sitúan en el puesto 30. El cantante tuvo que suprimir la palabra «mierda» de la primera línea. Eslovenia participa con Raiven y «Veronika» (apuestas en el 20º). La canción está basada en Veronika Deseniška (Verónica de Desenice), la segunda esposa de Federico II, una plebeya y Hermann II, el padre de Federico, inicialmente no aprobó el matrimonio. Secuestró a su hijo y acusó a Veronika de brujería. En décimo lugar actuará Finlandia, con el llamativo Windows95man y su tema «No Rules!», que consigue el puesto 15 en las apuestas. Moldavia (penúltima en las apuestas), con Natalia Barbu (que ya representó a su país en 2007 con «Fight») e «In The Middle». Turno para la organizadora, Suecia (11º en las apuestas), con Marcus & Martinus que cantarán «Unforgettable». El país está empatado con Irlanda a victorias en el Festival de la Canción. Azerbaiyán, decimosegundo participante de la primera semifinal con Fahree feat- Ilkin Dovlatov y el tema «Özünle Apar», número 24 en las porras. El invitado Australia con Electric Fields - One Milkali y «One Blood», puesto 28º. Cierran esta primera semifinal Portugal, iolanda y «Grito», 34º en las apuestas y Luxemburgo, con Tali y «Fighter», que según las apuestas quedaría el tercero por la cola.

En la segunda semifinal del 9 de mayo participarán, por orden de actuación, Malta, con Sarah Bonnici (Eurovisión Junior 2009) y su canción «Loop», con lavado de cara de Joy Deb y Linnea Deb, responsables de otros hitos eurovisivos. Las apuestas les sitúan en el puesto 31º. Segundo lugar para Albania, Besa y «Titan» (30º en las apuestas), versión en inglés de «Zemrën N’dorë». Otra balada de corazones rotos. Sigue Grecia con Marina Satti, que se caracteriza por fusionar los sonidos tradicionales griegos con ritmos y producción urbana, y su canción «Zari». Su propuesta sitúa a su país en el puesto 7º. El cuarto país en subir al escenario será Suiza, con Nemo y «The Code», El tema combina varios géneros musicales entre los que se encuentran el rap, drum ‘n’ bass o el lírico y una vez escuchado las apuestas le da un gran quinto lugar. Sigue Chequia, con Aiko y «Pedestal» (32º), un tema sobre el empoderamiento posterior a una ruptura. Turno para Francia, con el artista Slimane y el tema «Mon amour». El cantante y actor cantará por el amor a nivel geopolítico. Puesto 8º en las apuestas. Austria actuará en sexto lugar, con Kaleen y «We Will Rave, tema pop de inspiración tecno. Puesto 13º en las apuestas. Llega Dinamarca, con Saba (embajadora de la Asociación Danesa de Depresión) y «Sand». Puesto 23º en las apuestas. Actuación de Armenia, con Ladaniva, Jaklin Baghdasaryan y Louis Thomas, y el tema «Jako», apodo de la propia Jaklin y oda al feminismo que en las votaciones apunta al puesto 19º. Letonia actuará en novena posición, con Dons (nombre real Arturs Šingirejs) y «Hollow», un tema sobre el autodescubrimiento. Puesto 26º. Llega el momento de España, con Nebulossa y «Zorra», que las apuestas sitúan en el puesto 27º. Siguen las españolas Megara para representar a San Marino con su tema «11:11», que quedaría en último lugar. Los últimos seis puestos para Georgia, con Nutsa Buzaladze y «Fire Fighter»; Bélgica, con Mustii y «Before The Party’s Over»; Estonia, 5Miinust X Puuluup y «(nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi»; Italia, con Angelina Mango y «La noia» (número 2 en las apuestas); Israel, con Eden Golan y «Hurricane»; Noruega, con Gåte - «Ulveham» y Países Bajos, con Joost Klein y Europapa (4º).