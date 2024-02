¿Quién es el famoso cocinero que cierra la semana en 'El Hormiguero'?

‘El Hormiguero’ acogió la noche del miércoles a otro invitado que se estrenó por primera vez en el espacio de Antena 3. Daniel Alonso, conocido popularmente por el nombre de Plex, se sentó junto a Pablo Motos para contar cómo es su día a día y cómo ha logrado hacerse con más de 25 millones de seguidores en redes sociales.

Considerado como el creador de contenido número uno de Youtube en España, este youtuber zamorano de 22 años y cuya cuenta de perfil se llaman YoSoyPlex, muestra su día a día viajando y relacionándose con personas allá donde viaja. Ples habló de cómo fue conocer a Frank de la Jungla tras obsesionarse, hace un año, en generar contenido nuevo sin saber las consecuencias de sus actos.

“Hace un año estaba muy obsesionado con generar contenido nuevo, diferente. Mi algoritmo de TikTok me recomendaba vídeos de gente que tenía una capibara de mascota. Traje una a mi casa, por ignorancia y sin maldad. Hice un vídeo con la capibara, y fue lo peor y lo mejor que me pasó en mucho tiempo. Se lió un montón. Las redes estallaron contra mí. Frank, que predica todo lo contrario, hizo un vídeo. Yo me planteaba si de verdad era mala persona. Hice otro vídeo expresando mis sentimientos, y Frank me invitó a Thailandia. Me ayudó mucho. A partir de ahí entendí que con mis vídeos influenciaba a la gente, porque yo lo hacía por mero entretenimiento".

Karlos Argüiñano Atresmedia

El programa de Trancas y Barrancas sigue su curso y para cerrar esta primera semana de febrero se viene la visita de un conocido cocinero que nos ha acompañado durante años. Karlos Arguiñano regresa pero esta vez lo hará para hablar de su nuevo libro llamado ‘Cocina 10 con Karlos Arguiñano’. El popular cocinero hablará de las nuevas recetas que él y su equipo han recogido. En su anterior visita, en diciembre de 2022, el vasco también vino a presentar su anterior obra ‘gastroliteraria’, ‘Cocina fácil y rico’ donde nos enseñaba más de 600 trucos para triunfar en la cocina con amigos, en familia, en compañía o en solitario.