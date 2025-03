Irlanda elige a la noruega Emmy para Eurovisión 2025

El panorama eurovisivo irlandés ha dado un giro inesperado al seleccionar a la artista noruega Emmy como su representante para el Festival de Eurovisión 2025 en Basilea. Emmy, conocida por su participación en el Melodi Grand Prix noruego, ganó la final nacional irlandesa con su tema 'Laika Party'.

La canción, dedicada a la perrita Laika que viajó al espacio, esconde un juego de palabras en su título, una tendencia común en las canciones de Eurovisión de este año. 'Laika Party' es un tema movido con una estética futurista, que apuesta por la viralidad a través de un estribillo pegadizo y una coreografía diseñada para TikTok. El objetivo es claro: entretener, hacer mover la cabeza y conseguir votos. La elección de Emmy marca un cambio con respecto al año anterior. En 2024, Irlanda apostó por Bambie Thug y su escenógrafo español Sergio Jaén, logrando un resultado inesperado en Malmö. Sin embargo, la RTÉ (la televisión irlandesa) ha vuelto a optar por su clásico 'The Late Late Show: Eurosong', un evento que, según algunos, no implica grandes dispendios. La victoria de una artista no irlandesa plantea preguntas sobre la estrategia de la RTÉ y su compromiso con Eurovisión.

A pesar de no ser irlandesa, Emmy cumple con la tendencia de artistas que buscan oportunidades eurovisivas en países que no son el suyo. San Marino, Irlanda y Malta son destinos populares para estos artistas. La canción 'Laika Party' fue escrita en un campamento de composición conocido por producir entradas para el Melodi Grand Prix de Noruega. Sin embargo, la RTÉ ha confirmado que la canción no infringió ninguna regla de Eurosong, ya que no se presentó activamente a la selección noruega. La regla de Eurosong establece que las canciones no deben presentarse a ningún otro país participante en Eurovisión 2025 simultáneamente.

Aunque 'Laika Party' tiene elementos para pasar a la final en Basilea, algunos consideran que es un concepto menos ambicioso que el de Bambie Thug. La inversión en la puesta en escena en Basilea será crucial para determinar si el éxito de Bambie Thug fue un hecho aislado o el inicio de una nueva etapa para Irlanda en Eurovisión. Emmy, de 24 años, es una cantante y compositora noruega. Proviene de una familia amante de la música y ha cantado toda su vida. Comenzó a escribir sus propias canciones a los siete años, tanto sola como con su hermano. En 2015, participó en el Melodi Grand Prix Junior, una de las mayores competiciones musicales para niños en Noruega. En 2021, participó en el Melodi Grand Prix con la canción 'Witch Woods'. Actualmente, es conocida por sus canciones en TikTok, donde tiene 1,2 millones de seguidores. También ha trabajado con grandes productores como K-391 y Braaheim. En 2024, participó en sesiones de composición en Los Ángeles, Letonia y Francia. Además, Emmy es diseñadora gráfica freelance.

Los compositores de 'Laika Party' son Emmy, Henrik Østlund, Larissa Tormey, Truls Marius Aarra y Erlend Guttulsrud Kristiansen. Los productores son Henrik Østlund y Jonas Jensen. Larissa Tormey, cantante y compositora de piano irlandesa, es el vínculo irlandés en la canción. La elección de Emmy ha generado diversas reacciones entre los fans. Algunos la consideran una canción pop genérica, mientras que otros la ven como una pista de baile dulce y simple con un mensaje conmovedor sobre la muerte y el recuerdo. Algunos incluso notan influencias de Keiino.