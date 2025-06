Nacho Duato, sobre su relación con Miguel Bosé: "Hace unos años que no nos hablamos"

Nacho Duato ha vuelto a los escenarios después de más de una década apartado del foco mediático. Así, el bailarín ha aprovechado para repasar su trayectoria tanto profesional como personal en 'Y ahora Sonsoles', además de recordar alguna de sus relaciones más mediáticas. Por ejemplo, la que mantuvo con Miguel Bosé, que se convertía en uno de los romances más sonados de los 70 y principios de los 80.

Captura de Nacho Duato en 'Y ahora Sonsoles' Antena 3

Nacho Duato habla sobre su relación con Miguel Bosé

Todo, a raíz de que Duato se incorporase al equipo de baile del cantante, lo que les llevaba a unirse y volverse casi inseparables. Tanto es así, que aún a día de hoy, el bailarín guarda un gran recuerdo de esa época. "Lo nuestro fue muy epidérmico, éramos los dos muy guapos y quedábamos bien juntos", le ha explicado a Sonsoles Ónega. Pese a ello, parece que una serie de fuertes diferencias se interpusieron entre ambos, lo que provocaba que su historia no durase demasiado. "Cuando me fui a Nueva York, cada uno se fue por su lado".

Eso sí, a lo largo de los años mantuvieron el contacto como dos buenos amigos, hasta que salió a la luz la famosa serie basada en la vida de Miguel Bosé. Una ficción que pretendía repasar su vida, y con la que Duato no se mostraba de acuerdo, ya que él no había dado su consentimiento para aparecer en la misma. "Lo de la pandemia no me gustó", ha zanjado cortante.