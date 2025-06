Telecinco ya tiene sustituto para 'Reacción en cadena': así es 'Agárrate al sillón'

Tras la cancelación de 'Reacción en cadena', Telecinco ya tiene preparado un nuevo concurso que será el sustituto perfecto para el formato de Ion Aramendi, que dejará de emitirse a partir de julio. Y es que las bajas cifras de audiencia habrían llevado a que la cadena tome esta decisión tan drástica, aunque ya han encontrado el concurso ideal para ocupar ese hueco llamado 'Agárrate al asiento' y que también estaría producido por Bulldog TV.

Los Mozos de Arusa se superan con un bote millonario en “Reacción en cadena” Telecinco

Basado en el exitoso 'Tout le monde veut prendre sa place', que lleva casi dos décadas arrasando en la televisión francesa, tendrá al frente a Eugeni Alemany. Era el pasado 6 de junio cuando la cadena ponía en marcha el casting para encontrar al que será el próximo concursante de este formato. Pero, ¿en qué consiste este juego que ocupará las tardes de Telecinco a partir de este próximo mes? Al parecer, el objetivo principal es convertirse en el elegido para desafiar y destronar al Campeón.

Sin embargo, todavía no tenemos una fecha concreta para el estreno. En cuanto al presentador, Alemany cuenta con una amplia trayectoria como humorista, presentador y guionista. De hecho, ya había dado el salto a Telecinco como reportero de 'Caiga quien caiga', además de presentar '¿Xq no te callas?' y el especial 'Sin uvas no hay paraíso'. Mientras que, en Antena 3, estuvo al frente de programas como '¡Ahora caigo!' o 'Zapeando'.