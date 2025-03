Israel revela el título de la canción para Eurovisión 2025: "New Day Will Rise"

Israel ha anunciado que la canción que representará al país en el Festival de la Canción de Eurovisión 2025 se titula "New Day Will Rise". El concurso se celebrará en Basilea, Suiza, en mayo. La canción está escrita y compuesta por la reconocida cantautora y compositora israelí Keren Peles, y cuenta con los arreglos y la producción de Tomer Biran.

Yuval Raphael, ganador del reality show 'The Next Star', será el encargado de interpretar "New Day Will Rise" en el escenario de Eurovisión. Raphael es un superviviente del ataque terrorista del 7 de octubre de 2023 al festival de música Nova.

La Corporación de Radiodifusión Pública Kan, responsable de la participación de Israel en el concurso, tiene previsto presentar la canción completa el 9 de marzo. El video musical oficial se enviará a la Unión Europea de Radiodifusión (UER) para su aprobación en los próximos días.

La elección de la canción no ha estado exenta de controversia. Un grupo de compositores ha acusado a Kan de manipular el proceso de selección y favorecer indebidamente a Keren Peles, quien también escribió la canción del año pasado y es juez en el concurso de telerrealidad que seleccionó a Raphael. Kan ha rechazado estas acusaciones, afirmando que el proceso de selección de la canción se llevó a cabo de forma transparente. Peles también escribió "Hurricane", la canción que Eden Golan interpretó en el concurso del año pasado y que finalizó en quinto lugar.