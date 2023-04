Jay Robles, el camarero fallecido en el restaurante de Madrid: promesa en "Operación Triunfo"

La tragedia se cebó con el restaurante de Manuel Becerra este viernes. El saldo del desastre incluye a varios heridos de distinta gravedad y dos muertos. Uno de los fallecidos fue identificado como Jay Robles. Este joven camarero participó en un talent musical de nuestra televisión y era una promesa de la música. Tenía 25 años.

Su nombre real era Julián Robles Aparicio, tenía 25 años y llegó a Madrid en 2019 desde su Benidorm natal. Aunque su verdadera afición era la música, se dedicó a varios trabajos mientras intentaba labrarse una carrera, puesto que necesitaba dinero. La hostelería fue su apuesta y antes de trabajar en el restaurante de Manuel Becerra, también trabajó en otro de temática italiana.

El joven era cantante, bajo el nombre artístico de Jay Robles, y también era compositor, y tenía preferencia por los ritmos urbanos. De hecho, su carrera incluye varias competiciones nacionales de hip hop en las que incluso llegó a la final, finalista del Vodafone Yu Music Talent y todavía se puede encontrar en internet su casting para el programa de "Operación Triunfo" en 2020, en donde llegó hasta la final. Para conseguirlo había compuesto su propia canción, "Cualquiera", que ya cuenta con más de 200.000 reproducciones en Youtube.

“Al final, mucha gente sabe cantar bien, pero les cuesta transmitirlo, tiene que ser un conjunto de todo, rollo la voz, la estética, cómo se desenvuelva con mirarte, con cantar, es un conjunto de todo eso” , explicó en su participación en "OT", donde también habló de su personalidad: “Según la gente soy un borde, pero si me conoces, en el fondo soy un cacho de pan. Me guio por vibras y cuando alguien no me transmite no la trato igual, pero en lo normal, soy muy sociable” .

Según los40, ya tenía publicados un álbum y un EP, además de una docena de singles. Y contaba con colaboraciones con otros artistas como Samuraï o los artistas urbanos Tuiste y Oddliquor.