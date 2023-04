«Había un humo enorme, sacaban sillas ardiendo»

Dos personas han muerto y diez personas se encuentran heridas a causa de un incendio ocurrido el viernes alrededor de las 23:00 horas en un restaurante italiano «Burro Canaglia Bar&Resto» situado en número 16 de la Plaza de Manuel Becerra, en el distrito de Salamanca de Madrid. El local disponía de una sola puerta de salida, la del acceso al establecimiento. Precisamente, el fuego se inició en una mesa próxima a la salida y después se propagó con ferocidad, hasta el punto que obligó a las personas que se encontraban cenando en el establecimiento a desplazarse al fondo del local, con lo que se quedaron completamente atrapados y eso dificultó su evacuación. De hecho, los dos fallecidos se encontraban justamente en el lugar donde se inició el fuego, según apuntan las primeras investigaciones.

Uno de los fallecidos es una mujer de 42 años que se encontraba en el restaurante; el otro un empleado de 25 años que llevaba trabajando en el local una semana. Al parecer, el restaurante cumplía con la normativa y no está obligado a disponer de una segunda puerta. «Solamente es preceptivo para locales de más de 25 metros de superficie y si superan un aforo de cien personas pero, en este caso, había solo 30 o 32», aseguró a LA RAZÓN un portavoz de la Policía Municipal.

Los heridos se encuentran hospitalizados en distintos centros, aunque el alcalde de la capital aseguró ayer que de ellos hay una persona que se encuentra en situación más crítica, mientras que el resto se encuentran estables. De momento, las causas del incendio se desconocen con exactitud, aunque todo apunta a que «se pudo deber a una pizza flambeada que pudo prender sobre la decoración del local», según detalló el regidor el sábado, que formaba parte de la carta del restaurante.

El establecimiento contaba con una decoración de plantas artificiales que tapizaba todo el techo del local y por las que se propagaron las llamas a toda velocidad, causando una intensa nube de humo tóxica. «Hubo mucha suerte por la cercanía del cuartel de bomberos que tenemos aquí en la propia plaza de Manuel Becerra porque en menos de diez minutos desde que se tiene el primer aviso se apaga el fuego. No era complicado de sofocar, a pesar de que tuvo una intensidad que los bomberos califican de extremadamente alta, lo cual provoca un elevado humo y era muy complicado poder salir del local. La ferocidad del incendio era alta y los humos pudieron causar muchas más víctimas. Si se hubiera tardado cuatro o cinco minutos más el número de víctimas mortales hubiera sido más elevado por las condiciones del fuego y los humos que manaban», añadió el alcalde. Ahora, la Policía Científica investiga los detalles que pudieron causar el siniestro, pero ha sorprendido a los investigadores la rapidez con que se propagó el fuego.

Los testigos

«Los bomberos actuaron rápidamente, fue una gran suerte», explicó una vecina que en el momento de la tragedia se encontraba paseando a su perro y pudo presenciar los hechos. «Había un humo impresionante, recuerdo ver cómo sacaban sillas ardiendo del restaurante», comentó. Esta vecina coincidió con una pareja joven que salió ilesa del restaurante gracias a que un camarero se lo ordenó. Los que resultaron más perjudicados fueron los clientes y personal que se encontraban en el momento en el fondo del restaurante. «El miedo sigue en el cuerpo. He hablado con vecinos y amigos que lo vieron, estaban asomados a las ventanas y presenciaron el panorama, que era horrible. Temían también que el edificio llegara a incendiarse». La vecina confiesa que le costó coger el sueño y que no se esperaba que el último paseo del día de su mascota acabase de esta manera: «He estado toda la noche muy angustiada sin poder dormir, muy angustiada porque vi cómo intentaban reanimar a la fallecida y no lo consiguieron. Ha sido bastante duro».

El resto de vecinos también apuntaron que nunca antes habían visto así la plaza, con tanto despliegue policial y de servicios de emergencia, lo que provocó una gran alarma. Según la Consejería de Sanidad, en la tarde de ayer continuaban hospitalizados ocho heridos en el incendio del restaurante. En concreto, una mujer de entre 20 y 30 años se encuentra ingresada en el Hospital de Getafe, afectada por inhalación de humo y con el ocho por ciento de su superficie corporal quemada en miembros inferiores. Esta paciente permanece estable dentro de la gravedad, ingresada en la Unidad de Grandes Quemados. En el Gregorio Marañón se encuentra hospitalizado un varón de 29 años, intubado pero estable en la UCI. Otros dos varones de 26 y 21 años se encuentran intubados en la UCI del Hospital Clínico San Carlos, afectados en su caso por inhalación de humo. En el Hospital de La Paz hay dos mujeres ingresadas en la Unidad de Quemados, una de ellas de 40 años con síndrome de inhalación de humos y otra de 25. Ambas, según las mismas fuentes, tienen quemaduras en el 25% de la superficie corporal aproximadamente, concretamente en cara, miembros superiores y tronco.