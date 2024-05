"Las largas sombras": Amigas con derecho a guardar secretos

«Amigos para siempre» que decía la canción, que no hablaba de las consecuencias. Y sin embargo es un código de los más sagrados que puede haber entre seres humanos. Pero la vida cambia y lo que hicimos de adolescentes todavía habita en alguna parte de nuestra ropa, amistades o cabeza. De eso y de muchas cosas más nos habla la nueva serie original de Disney+, «Las largas sombras», inspirada en la novela de Elia Barceló, dirigida por Clara Roquet («Libertad») y protagonizada por Elena Anaya, Belén Cuesta, Irene Escolar, Marta Etura, Itziar Aitenza, Ana Rayo y Lorena López.

En la trama original la aparición de unos restos mortales en una gruta de Mallorca lleva a la inspectora Paula Ríos (Escolar), de la comisaría general de Elda, a desplazarse a la isla. Los restos corresponden a su hermana mayor, Mati, desaparecida durante un viaje de fin de curso veinticinco años antes. En ese mismo momento, el grupo de amigas de Mati en aquel último curso se reúne. Hace mucho tiempo que no están todas juntas, pero tienen un buen motivo para hacerlo: Rita ha vuelto. Rita Montero (Anaya), prestigiosa directora de cine que lleva veinticinco años viviendo en Londres. Desde el primer momento acompañaremos a la cineasta en su visión sobre la actualidad y el pasado; a través de sus ojos y de su cámara, que rescatará viejos fantasmas que volverán para atormentar al grupo de amigas y un gran secreto sobre aquel viaje. «Es una serie generacional. Cuando teníamos 18 años, no se compartían las cosas que se comparten ahora», explica Lorena a LA RAZÓN. La actriz, que interpreta a la angustiada, dependiente y tensa Lena, matiza que entonces «había mucha vergüenza, mucha culpa, mucho miedo que seguimos arrastrando, pero porque en la sociedad esto no estaba tan de cara. Cada una se tenía que construir también su vida, porque tampoco te puedes quedar ahí enganchada».

Por su parte, Belén Cuesta, en la piel de la sensata e inteligente Teresa, adelanta que «en el caso de estas mujeres, que hay un secreto y algo que mantener oculto del pasado, hace que este pasado esté mucho más presente en su vida». De ahí esas escenas con la amistad por bandera, y que en muchas ocasiones raya lo ilegal: «Un grupo de amigas que están ahí sujetando cosas que deben seguir sujetas; por todas». De todas vemos el antes y el después, como dice Cuesta: «Como uno de adolescente sueña cómo va a ser, y al final llega a otro sitio y cómo eso les puede pesar o no». Todo esto en un ambiente de thriller constante en el que retrocedemos hasta el grupo de amigas del pasado, y volvemos al presente a ver las cicatrices de aquellos años. Pero hay una solución de continuidad constante. «Aparte de todo el trabajo psicológico de cada una y en conjunto, y luego el thriller juega mucho a la trampa, ya que el espectador crea que es uno, entonces eso se tiene que ir contando», cuenta Cuesta, que destaca la labor del montaje para conseguir que «el lenguaje propio del thriller sea inclusivo para el espectador».

Sí que confiesan que no hubieran preferido hacer ningún otro personaje o cualquier otro, aunque Belén Cuesta sí se hubiera puesto de la cineasta que interpreta Elena Naya: «El personaje de Rita también tiene algo que a mí... sí». También quisimos saber si esa idea de amigas para siempre se lleva a la realidad, y serían capaces de mantener un secreto delictivo de una amiga. «No, creo yo», dice rápidamente Lorena López, muy en consonancia con su papel de Lena. Califico entonces de «ficción» lo del grupo de amigas de «Las largas sombras». «La mayor ficción es la particularidad de las vidas de ellas, lo que lleva a que tengan que ocultar eso. Pero por eso es interesante ver esta serie, porque es el caso que habla de eso», nos aclara Irene Escolar, y remata Cuesta: «Todas se sienten culpables y son víctimas; se sienten avergonzadas. Eso es lo que les hace mantener el secreto..., ahora, hoy en día no».