Laura Sánchez: «La tauromaquia es transversal a todo, hasta los ‘Beatles’ tuvieron que ver con ella»

Hace algunos sábados nos hemos sorprendido con la aparición, en Telemadrid, de Laura Sánchez presentando «¡Olé, Toro!», un magazine de variedades taurinas que en menos de media hora nos da un verdadero paseo por todo lo que tiene que ver con la cultura taurina. Sin embargo, no es un programa de toros al uso, de esos para aficionados expertos, este es diferente, ameno, dinámico, alejado de todo lo que habíamos podido ver antes. Hablamos con la modelo y presentadora sobre su nuevo proyecto.

¿Cómo es, Laura, que llegó a presentar un programa de toros en Telemadrid?

Es que se trata de un proyecto muy apetecible. Cuando me lo comentó Quico (Taronjí, el productor del formato) me decidí pronto, porque Telemadrid pues es un poco mi casa y después porque soy muy taurina y me parece que el programa tenía todo el sentido, tantos tanto para los aficionados como para los que no son aficionados.

Sobre todo estos últimos, ¿no es así?

Así es. Creo que en el programa contamos cosas muy interesantes para que los que no sean aficionados o, incluso, aquellos a los que no les guste el mundo del toro, puedan conocer un poco más de un sector que es riquísimo en todo. Siempre es agradable saber, por ejemplo, dónde se puede comer bien, de dónde viene una expresión que usamos a diario sin saber su origen, descubrir una anécdota curiosa del pasado, visitar nuestros pueblos y conocer nuestras raíces. Como ves, todo esto lo tiene el programa, pero es que el hilo que une todo esto es el toro, porque nos vertebra como sociedad aunque muchos no lo quieran ver. Y está bien, es respetable, pero está ahí y queremos mostrarlo sin complejos, de una manera amena y dinámica. Te diría que es un programa educativo y divulgativo en el que, de paso, hablamos de toros.

¿Cómo es el programa?

Es divertidísimo, está lleno de secciones, es muy coral. Tenemos a dos reporteras monísimas, Marta y Marian, que se van al campo a conocer lo que hacen los ganaderos en sus fincas, se suben al caballo, se ponen a herrar, nos muestran también el lado humano de los toreros, de la gente que trabaja en algo que tenga que ver con el toreo y que a lo mejor es nuestro vecino y no lo sabíamos. Por ejemplo, una veterinaria que los fines de semana es la alguacillla de Las Ventas. También se van a un restaurante que puede ser uno pequeñito y familiar u otro con estrellas Michelin que, a lo mejor, en sus platos usan carne de toro de lidia, o hacen «capotes» con los pimientos». Además, nos llevan a los pueblos donde se celebra la Copa Chenel y nos damos un paseo por allí para conocer qué se puede hacer un fin de semana. También está David Jaramillo, que cada semana nos descubre una anécdota que traspasa lo taurino nos conecta con los «Beatles», con Hollywood, con el fútbol, con lo social, o nos vamos con Domingo Pimentel, que nos enseña la cantidad de expresiones que todos usamos a diario y que no sabíamos que tienen origen en lo taurino. A mí se me pasa el programa volando y aprendo una barbaridad.

¿Qué es lo que más le ha sorprendido?

Precisamente eso, lo que aprendo. Siempre he sido curiosa y me gusta aprender y descubrir cosas nuevas y, sobre todo, si es algo que me conecta con mis orígenes, con lo que vivimos todos los días, más todavía. Pero es verdad que, ahora que con mi huerta estoy teniendo una mayor conexión con la naturaleza -aquí estoy con el mono puesto-, me encanta ver en primera persona lo que pasa en el campo, el trabajo de los ganaderos, el cuidado que tienen con estos animales y, sobre todo, el peso ecológico que tiene la tauromaquia y que la gente desconoce.

Dicen, desde las autonómicas, que las transmisiones de corridas de toros siempre dan buenos datos de audiencia.

Es que es un espectáculo atractivo y poco comprendido, pero, aun así, lo que pasa en la plaza es sólo la punta del iceberg. Por eso «Olé, Toro!» busca mostrar todo lo que hay detrás que es tan, pero tan rico y, además muy «televisable». Creo que hace falta enseñar todo lo que significa la cultura taurina, así la gente podría conocerla mejor, respetarla y entender de qué se trata todo esto.

¿Habrá segunda temporada de «¿Olé, Toro!»?

No lo sé, me gustaría, porque es un proyecto realmente interesante. No creo que en los diez programas de esta temporada, que se emiten antes de las transmisiones de la Copa Chenel, alcancemos a mostrar ni siquiera un 1% de todo lo que podríamos sacar, y mira que nos esforzamos, porque el programa, de verdad, que es súper dinámico, pero la riqueza de este mundo es infinita y ojalá haya más proyectos así. Nos hace falta conocer mucho más de lo que somos.