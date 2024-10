Lisa Kudrow revela lo que no soportaba de "Friends" y que le sacaba de quicio

Tres décadas después del estreno de "Friends", Lisa Kudrow ha confesado un aspecto que le molestaba enormemente durante el rodaje de la exitosa serie. En una entrevista en el pódcast "Conan O'Brien Needs a Friend", la actriz que dio vida a la excéntrica Phoebe ha desvelado que las reacciones del público en directo -que asistía a las grabaciones de cada episodio- afectaban a su desempeño en más de una ocasión. “No era una respuesta honesta y me irritaba”, aseguró Kudrow sobre las risas constantes de la audiencia.

Según Kudrow , las carcajadas del público, en ocasiones forzadas y exageradas, terminaban restando intensidad a ciertos momentos cómicos y enterrando algunas de las mejores líneas del guion. La actriz, además, explica que la falta de espontaneidad en estas risas le hacía sentir que el público no captaba los matices de cada escena: “Había otras líneas interesantes, pero parecían no escucharlas al soltar tantas risas. A veces pensaba: ‘Vamos, esto no es una obra de teatro’”.

La frustración de Kudrow llegó a tal punto que, en varias ocasiones, pidió moderación para evitar que las risas eclipsaran los chistes bien trabajados del guion. “Una serie de televisión no es para la audiencia del estudio, está hecha para los televidentes en casa, para eso estamos aquí”, añadió. La actriz sugiere que, aunque las risas enlatadas eran indicadas en los momentos necesarios, las espontáneas a menudo complicaban el trabajo de todos los actores.

Aun así, Kudrow valoró enormemente la experiencia y la conexión que se generó con el público a través de sus personajes. Sin embargo, esta reciente confesión da una nueva perspectiva sobre el detrás de cámaras de "Friends"y las dificultades que supone actuar en un contexto tan dinámico y ruidoso como el de una sitcom.