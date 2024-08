"Friends" cumple 30 años y este canal programa una maratón de todos sus episodios

En septiembre, "Friends" cumple 30 años, y Neox ha decidido celebrarlo a lo grande con un maratón que revivirá cada uno de sus inolvidables episodios. Desde el primer capítulo, los espectadores podrán sumergirse de nuevo en las vidas de Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Chandler y Ross, disfrutando de las historias que han marcado a generaciones enteras. La serie, que debutó en 1994, sigue siendo un fenómeno cultural indiscutible, y su legado se mantiene tan vivo como siempre.

"Friends" no solo es una comedia sobre seis amigos que viven en Nueva York; es un reflejo de las complejidades de la amistad y la vida adulta, capturando momentos de humor, amor y desafíos que siguen resonando en la actualidad. Protagonizada por un elenco que se convirtió en leyenda (Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry y David Schwimmer), la serie se destacó por su guion ingenioso y sus personajes entrañables, convirtiéndose en un pilar de la televisión global.

A lo largo de sus diez temporadas, que concluyeron en 2004, "Friends" se mantuvo en lo más alto de las preferencias del público, y su popularidad nunca ha disminuido. Los fans han revivido los episodios una y otra vez, haciendo que frases como "¿How you doin´?" de Joey o "We were on a break" de Ross formen parte del imaginario colectivo. Además, los cameos de estrellas como Brad Pitt,George Clooney y Julia Roberts añadieron momentos inolvidables que quedaron grabados en la historia de la televisión.

El maratón de Neox permitirá a los espectadores volver a vivir episodios icónicos como el apagón en Nueva York, la boda de Ross en Londres con su inolvidable error en los votos, o la caja donde Chandler demostró lo importante que era su amistad con Joey. Estos momentos, entre muchos otros, han hecho de "Friends" una serie eterna, capaz de conectar con audiencias de todas las edades.

Tres décadas después de su estreno, "Friends" sigue siendo tan relevante como siempre, un testimonio del poder de sus historias y personajes para trascender el tiempo. Neox brinda a los fans la oportunidad de disfrutar de nuevo de cada risa, cada lágrima y cada situación cómica que convirtió a esta serie en un fenómeno mundial.