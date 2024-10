Maite, de "Gran Hermano", se arrepiente: "ha sido Maleducada, poco empática y cruel..."

Después de una salida polémica de la casa de "Gran Hermano", Maite, la concursante cántabra, vuelve a estar en el centro de atención tras recibir duras críticas en el plató del programa. Jorge Javier Vázquez no dudó en calificar su comportamiento de "maleducado, poco empático y cruel", una sentencia que resonó en redes sociales y que no dejó indiferente a nadie. Durante el debate del pasado domingo, Maite volvió a ser reprendida por colaboradores como Belén Rodríguez y Marta Peñate, quienes se sumaron a los reproches por su actitud.

Aunque en plena gala Maite ya intentó pedir disculpas por un desafortunado comentario hacia los espectadores del canal 24 horas —a quienes habría tildado de "tontos y retrasados"— su arrepentimiento no convenció del todo a los presentes. "No ha sido con mala intención, me dejé llevar", explicó en su defensa, pero la tensión en el plató seguía siendo evidente. La respuesta del público y los colaboradores dejó claro que su disculpa no había sido suficiente.

Sin embargo, horas después de la emisión, la concursante decidió aprovechar sus redes sociales para pedir perdón de manera más contundente. "Quiero disculparme por mis faltas de respeto, mis gestos y comportamientos, especialmente hacia Oscar, Violeta y sus familias, sin olvidarme de la audiencia", escribió Maite en un mensaje donde mostraba mayor arrepentimiento. Esta vez, el tono parecía más sincero y buscaba enmendar el mal sabor de boca que dejó en su salida.

Maite también reconoció que le queda un "largo camino por recorrer y aprender", y expresó su deseo de que, en el futuro, el público pueda verla en su "mejor faceta". A pesar de todo, la concursante quiso agradecer los mensajes de apoyo que ha recibido desde que abandonó la casa, asegurando que sus palabras nacen desde el corazón.