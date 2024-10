"Gran Hermano" expulsa a su "villana": "Has sido una decepción"

En toda gran historia, existe un gran villano, que en la mayoría de casos termina siendo derrotado. Este es el caso de Maite, considerada la antagonista principal de "Gran Hermano", que tuvo anoche que despedirse de la casa de Guadalix por decisión de la audiencia, que no dudó en votar en contra de la concursante, dejándola fuera de los 17 participantes oficiales del concurso de Mediaset, que clarificó anoche la lista oficial definitiva. La mala fortuna de Maite no se quedó en la expulsión, ya que a su llegada en plató, fue duramente reprendida por Jorge Javier Vázquez, que no se cortó la lengua ante la presencia de la "villana" de esta tan esperada edición.

Poco a poco

Tras la expulsión de Elsa y la salvación de Óscar, Violeta, Javier, Ruvens, Jorge y Lucía, el maestro de ceremonias del concurso empezó la gala enunciando que ocho millones de votos habían sido recibidos para decidir quienes acompañaban a los seis concursantes salvados y quien sería el participante expulsado de la noche. Como viene siendo habitual en este tipo de programas, la dinámica no fue de golpe y el presentador catalán fue poco a poco añadiendo nombres a la lista de concursantes oficiales del concurso.

Óscar, Violeta, Javier, Lucía, Ruvens y Jorge permanecieron en el salón de la casa, mientras el resto se dirigió a la sala de expulsiones. En ese lugar, Jorge Javier fue anunciando uno a uno a los salvados por la audiencia. La primera en recibir la noticia fue Daniela, quien reaccionó entre lágrimas de felicidad y abrazos a sus más cercanos, agradeciendo a todos aquellos que habían confiado en ella, incluso más de lo que ella misma lo había hecho. A continuación, fueron salvados Adrián, Nerea, Silvia, Luis y Maica, quienes, emocionados, agradecieron al público, con lágrimas por parte de la mayoría de las chicas, mientras los chicos expresaban su gratitud de manera más contenida. Más tarde, también se salvaron Edi, Juan y Laura. Al final, solo quedaron en la sala Vanessa, Maite y Manu, y fue entonces cuando Jorge Javier reveló que la audiencia había decidido que Maite debía abandonar la casa.

Recibimiento hostil en plató

La mala fortuna de Maite no se quedó solo en la expulsión, ya que a su llegada en plató tuvo que aguantar el rapapolvo emprendido por Jorge Javier, calificando su actuación como decepcionante. "A la audiencia no le ha gustado absolutamente nada tu participación. Tenemos muchas cosas de las que hablar. Has sido una gran decepción; te has convertido en una persona maleducada, poco empática, cruel en muchas ocasiones, cero autocrítica y un empecinamiento en ser como tú eres y no escuchar absolutamente a nadie", espetó el presentador que dejó a Maite la oportunidad de despedirse de sus compañeros y pedir perdón por sus malas formas dentro de la casa en estas cuatro semanas que ha permanecido dentro de Guadalix.

Con Maite y Elsa fuera de la dinámica, empieza una nueva fase en el concurso de Mediaset: ahora sí vuelve "Gran Hermano" a las pantallas de las televisiones españolas.