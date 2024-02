Malena Alterio habla de su vida sexual en 'La Resistencia': "Entre el Forqué, el Goya.. me he tenido que tranquilizar mucho"

‘La Resistencia’ comenzó su semana recibiendo a la recienteganadora del Goya a Mejor Actriz protagonista, Malena Alterio. La hispanoargentina acudía al espacio de MovistarPlus+ para confesar que siente tras ganar el premio cabezón además de el Forqué y el Feroz por su papel protagonista en la película de Antonio Méndez Esparza basada en la obra de Juan José Millas y llamada ‘Que nadie duerma’. Además Alterio también fue a promocionar ‘Los amigos de ellos dos’, una obra de teatro que protagoniza junto a David Llorente y que se estrenó el pasado 12 de enero.

La flamante ganadora no estuvo sola ya que su sobrinas y su hermano, Ernesto Alterio, también hicieron acto de presencia en el programa. Malena no se libró de responder a las clásicas preguntas “cantidad de dinero en el banco y número de relaciones sexuales en el último mes” que su presentador, David Broncano, formula a todos sus invitados sin embargo esta vez decidió no centrarse mucho en la economía de la actriz y pasó a hablar más de la actividad sexual de Malena.

Tras explicarle el sistema de puntuación, la invitada se mostró sincera agachando la cabeza para hacer cuentas. "0,2, 0,2, 0,2 0,2, 0,2, 0,2… he estado muy atareada, por eso digo, 0,2. No sé cuántos 0,2 suman, pero calcular un mes… Entre el Forqué, el Goya.. me he tenido que tranquilizar mucho”, decía con humor provocando las risas del presentador y del público.

Sin embargo, la ganadora del Goya tiene intención de cambiar eso: "Uno se relaja en la no actividad y eso no está bien, porque esto genera una energía muy buena. Tampoco hay que irse con cualquiera, aunque hay que tenerlo presente, ese es mi objetivo siguiente", concluía.