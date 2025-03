Manel Fuentes: “En España nos gusta la emoción, discutir, vivir con intensidad”

El presentador regresa a Antena 3 con "¡Salta!", un nuevo concurso donde el conocimiento, la estrategia y el valor se ponen a prueba de la forma más literal posible: cada error significa una caída al vacío. El programa, que ha triunfado en países como Países Bajos y Hungría bajo el nombre de "The Jump", ha sido adaptado al público español con una versión que busca ser más cercana y emocionante. Hablamos con Manel Fuentes, conductor del formato, sobre el reto de presentar este concurso, las diferencias con la versión original y su visión del futuro del entretenimiento.

"¡Salta!" ha funcionado en otros países, pero no todos los públicos son iguales. ¿Qué adaptación ha necesitado para la audiencia española?

Mira, cuando vi el formato original me pareció muy bueno, pero frío. La presentadora llevaba una tablet y había elementos que, para mí, restaban emoción. Aquí, los concursantes están en un puente de 40 metros, donde uno tiene el poder de decidir quién se enfrenta a la siguiente pregunta con el riesgo de caer. Quería que el espectador en casa jugara con ellos, que sintiera la tensión y se involucrara en sus decisiones. Por eso, desde el casting hasta la producción, hemos trabajado para que el programa tenga alma. Los técnicos holandeses, que han visto varias versiones internacionales, nos dijeron que esta es la mejor de todas. Y no lo digo yo, lo dijeron ellos sin entender español.

Más allá de los ajustes técnicos, ¿es una cuestión de idiosincrasia?

Totalmente. Pero también se trata de aprovechar cada situación al máximo. En España nos gusta emocionarnos, discutir, vivir el entretenimiento con intensidad. "¡Salta!" no es solo un concurso de preguntas y respuestas, es una experiencia. Y eso lo hemos trabajado para que llegue al público de aquí y de toda la comunidad hispanohablante a través de Antena 3 Internacional y atresplayer.

Después de tantos años en televisión, ¿qué le sigue motivando?

La experiencia te hace mejor, pero lo que realmente te mantiene en forma es ponerte a prueba constantemente. Cada vez que estreno un formato nuevo, me enfrento a algo desconocido. Claro que hay un guion y una mecánica, pero todo lo demás es creación pura. Aplicas lo aprendido en otros programas, pero nunca repites. Siempre estás buscando nuevas formas de comunicar, de enganchar al público.

¿Se arrepiente de algo en su carrera?

No, porque de los errores también se aprende. Hay una frase que me gusta mucho: "A veces se gana y a veces se aprende". No todo lo que haces cuaja, pero siempre hay enseñanzas. Después de 30 años en esto, si sigues en la brecha es porque has aprendido bien de tus fallos.

En "Tu cara me suena” ha imitado. ¿Saltará en este programa?

¡Jamás! Tengo vértigo. Nunca me he tirado en paracaídas ni he hecho puenting. Me da pánico. Por eso valoro tanto lo que hacen los concursantes. Algunos realmente se quedan bloqueados y no pueden saltar. Yo los animo… desde un lugar seguro.

Ha dicho que quiere descansar un poco.

Sí, ahora elijo lo que me reta, lo que me obliga a mejorar. Formatos en los que sienta que puedo aportar algo nuevo. También prefiero temporadas más cortas. "¡Salta!" ha sido intenso, pero se grabó en un periodo determinado. Lo mismo con "Tu cara me suena", que aunque tiene una temporada larga, cada edición es distinta. No me vería haciendo un programa diario otra vez, ya lo hice en radio y televisión. Ahora me interesa oxigenarme, leer, pensar, para luego volver con ideas renovadas.

El programa se grabó en Países Bajos. ¿Se plantea construir un plató como este en España?

Grabar fuera tiene su razón de ser. Los holandeses tienen su propio plató y un equipo especializado en este tipo de producciones. Pero la experiencia fue como un reality: vivíamos 24 horas dentro del programa. Nos levantábamos a las 7:00 de la mañana, grabábamos hasta la noche y volvíamos al hotel a dormir. No vimos Ámsterdam, no tuvimos tiempo libre. Pero eso generó una energía brutal en el equipo. Si se hiciera en España, sería distinto. Aquí los concursantes volverían a sus casas después de grabar, y creo que eso afectaría la dinámica.

¿Le ve potencial a "¡Salta!" para convertirse en un formato duradero en la televisión española?

Muchísimo. Antena 3 ha creado una franja de entretenimiento familiar los sábados con programas como "Atrapa un millón" y ahora "¡Salta!". Tenemos un formato innovador, una producción espectacular y un casting con historias que enganchan. La última palabra la tiene el público, pero creo que tiene todos los ingredientes para funcionar. Además, los que ya han participado quieren repetir. Eso dice mucho. Es un concurso adictivo, donde cualquiera puede jugar desde casa. A veces la intuición vale más que el conocimiento. Y eso lo hace emocionante.