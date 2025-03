Atresmedia lanza «¡Salta!» y aquí el que falla… se hunde

Las noches de los sábados en Antena 3 tienen nuevo inquilino. Se trata de "¡Salta!", el concurso que mezcla cultura general, estrategia y vértigo a partes iguales. No es una exageración. Aquí, cada respuesta errónea tiene consecuencias… y no precisamente simbólicas: el concursante cae literalmente al vacío.

El formato, que ya ha triunfado en Países Bajos y Hungría bajo el nombre de "The Jump", llega a España con la promesa de hacer sufrir tanto a los participantes como a los espectadores. Y lo hará de la mano de Manel Fuentes, un rostro habitual del entretenimiento en Antena 3 y al que ya le hemos visto en mil batallas, pero que confiesa que, esta vez, ni siquiera él se ha atrevido a probar las famosas trampillas del juego.

Pero, ¿en qué consiste "¡Salta!" exactamente? La premisa es simple: cinco concursantes compiten por un premio de 50.000 euros. Para conseguirlo, deben cruzar un impresionante puente de 40 metros de largo y acertar cuál de las afirmaciones de cultura general es la correcta en cada paso. Pero aquí no hay botones ni papel y lápiz: la única manera de elegir la afirmación correcta es saltando sobre ella. Si acierta, el concursante avanza. Si no lo es… trampilla abierta y caída libre.

La clave del juego no está solo en el conocimiento, sino en la estrategia. Desde el primer momento, los concursantes compiten por hacerse con el puesto de “controller”, un rol crucial que les permite decidir quién juega en cada momento. Esto abre la puerta a movimientos tácticos: ceder el turno a otros, dejar que despejen el camino o lanzarse al ruedo en el momento clave. “Es un juego donde no solo gana el más listo”, explicó Carlos Recio, subdirector de Entretenimiento de Atresmedia. “A veces, el que más sabe se bloquea y no salta. O alguien con menos conocimientos, pero con más valentía, avanza más lejos”.

La mecánica es tan sencilla como cruel. En los primeros niveles, los concursantes eligen entre dos opciones de respuesta. A medida que avanzan, las posibilidades aumentan: tres opciones en los niveles intermedios, cuatro en los más avanzados y, en la gran final, seis afirmaciones de las que tres son correctas. Aquí es donde el concursante puede plantarse o seguir jugándose el premio a cada salto: 5.000 euros por el primero, 20.000 por el segundo y 50.000 si acierta el tercero. Pero si falla, se va con las manos vacías.

Más allá del formato, lo que hace que "¡Salta!" funcione es su factor humano. Desde Antena 3 han querido que el programa tenga alma y enganche por algo más que la tensión del juego. “El casting es increíble”, aseguró Jonathan Ruiz Camino, Productor Ejecutivo. “Los concursantes no solo vienen a ganar dinero, sino con historias que emocionan. Hay quien lo hace por sus hijos, quien supera miedos personales y quien simplemente nos hace reír porque se queda paralizado en el puente”.

El programa, grabado en los Países Bajos, ha supuesto un reto de producción. Pero el resultado ha valido la pena. “Los técnicos holandeses nos dijeron que esta es la mejor versión que se ha hecho del formato”, comentó Manel Fuentes.

Con "¡Salta!", Antena 3 vuelve a demostrar su capacidad para adaptar con éxito grandes formatos internacionales. La gran pregunta ahora es: ¿enganchará "¡Salta!" al público español? Lo cierto es que el formato tiene todos los ingredientes para funcionar: emoción, tensión, conocimiento, estrategia y ese punto de espectáculo televisivo que convierte un concurso en un evento. Este sábado, a las 22:00 horas, veremos si el riesgo ha merecido la pena.