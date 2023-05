Manuel Cortés, 'Supervivientes 2023', roto de dolor tras ser ingresado en el hospital: ''Es muy injusto lo que me está tocando vivir''

Ya lo informó la organización de ‘Supervivientes 2023’ el pasado domingo en ‘Conexión Honduras’ con Ion Aramendi. Manuel Cortés debía abandonar el programa, de manera forzosa, por problemas de salud. Dos días después regresaba a España teniendo que ser inmediatamente hospitalizado, sin llegar a pasar por el plató del reality. Carlos Sobera, presentador de ‘Tierra de nadie’ aprovechó para conectar en directo con el ex concursante.

‘’Buenas noches, sonríenos un poquito Manuel’’, comenzaba a decir el presentador de Telecinco para preguntarle cómo se encontraba. "Estoy bien. La verdad que me emociona mucho ver los vídeos, veros hablar y todo. Pero ya me he propuesto no llorar más, como tú dices, con alegría. Me ha tocado vivir y nada… Me ha tocado, no sé si a la gente le gustará o no, pero me parece que es muy injusto lo que me está tocando vivir’’, comenzaba a decir.

‘’Mi sueño de ser un superviviente nato siempre lo he tenido. Cuando me veáis en persona, que espero que sea lo más pronto posible, seguramente que entenderéis muchas cosas. Espero disfrutar de todo lo que están disfrutando los compañeros ahí y ver la primera gala que estoy viendo así... Es muy diferente’’, decía para confesar que tenía un sabor agridulce.

Sobera también quiso agradecer su paso por ‘Supervivientes’ calificándola de ‘’maravillosa’’. ‘’Nadie va a ponerte en duda porque has hecho una participación absolutamente maravillosa, no se te puede poner ni un solo pero’’, concluía para luego mostrarle las imágenes de Cortés mirándose al espejo.