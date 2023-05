RTVE recula y renueva 'Dúos increíbles' por una segunda temporada

En enero de 2023, Eva Tovar, directora de ‘Dúos increíbles’, dejaba reflejado en sus redes sociales la no renovación por parte de RTVE de este programa. "Después de varios meses de espera se confirma la peor de mis sospechas. RTVE no renovará ‘Dúos increíbles’. Una lástima por el formato, más que digno, y por el gran equipo que lo hicimos posible".

Lo que parecía ser el fin de uno de los programas que bastante buena acogida tuvo, ha cambiado de rumbo. La cadena pública y la productora del programa, Grupo Ganga, han estado negociando en los últimos meses aprobando, el pasado 30 de mayo, la renovación del espacio por una segunda temporada. El acuerdo entre ambas se ha concluido con la disminución del presupuesto total y los costes por capítulo del programa.

La primera temporada de ‘Dúos increíbles’, la cual ganaron Póveda y Antonio José, contó con un presupuesto de 775.000 por capítulo lo que llevó a un coste total de más de 9 millones de euros. En este coste total ya estaban integrados los dos millones de euros que supuso para la contratación de sus participantes los cuales estaban divididos en los ‘Consagrados’ (Ana Belén, Victor Manuel, Ainhoa Arteta, Antonio Carmona, Soledad Giménez, Diego Torres, Carlos Goñi y Miguel Póveda) y los ‘Jóvenes promesas’ (Agoney, Nia Correia, Yoly Saa, Paul Alone, Chema Rivas, La Cebolla, Marta Soto y Antonio José).

Esta segunda entrega no solo ha visto reducido sus costes sino que además ha bajado el número de episodios. Aunque RTVE haya aprobado esta renovación aún no se han desvelado los nombres de los artistas que participaran. Este espacio no ha sido el único que ha renovado. El Consejo de Administración de RTVE también aprobó la renovación de ‘Aquí la Tierra’ con 156 capítulos; y ‘Ahora o nunca’ la cual seguirá emitiéndose contando con 72 episodios nuevos.