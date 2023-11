'MasterChef Celebrity 8' se despide de su concursante más ''im-prezionante''

‘MasterChef Celebrity 8’ volvió a mostrar al famoso elegido que se convirtió en el aspirante eliminado número 11 quedando tan solo cinco concursantes que luchan por la victoria. Tras la primera prueba, el espacio de RTVEprotagonizó su prueba de exteriores con la división de los celebrities en dos grupos. Por un lado se encontraban Laura Londoño, Daniel Illescas y Álvaro Muñoz Escassi; frente a Jesulín de Ubrique, Toñi Moreno y Blanca Romero los cuales tenían que cocinar, por primera vez en la historia del talent culinario, sin fuego.

El primer grupo ganó dicha prueba llevando a la actriz, al extorero y a la presentadora a la prueba de eliminación. Esta última prueba consistía en cocinar unos platosque dieran aspecto de clásicos pero con una gran diferencia: los ingredientes eran falsos. Este hecho dejó en shock a los celebrities que llevaban el delantal negro ya que las elaboraciones de dichos platos no eran nada sencillas.

Romero tenía que hacer el plato más difícil ya que su reto era crear dos chupachups de foie gras con un chile ahumado, unas galletas oreo de trufa mexicana con crema de coliflor y un gofre de chocolate. "Creo que lo has hecho bastante bien. Me ha sorprendido tu capacidad para concentrarte y para trabajar de forma ordenada y disciplinada", valoraba Samantha Vallejo a Romero.

Moreno, por su parte, tenía que realizar lo que parecía ser pasta a la carbonara pero con falsos espaguetis, leche merengada y una gelatina cuyo alimento debía representar al bacon. Aunque la presentadora se mostraba segura algo en su interior le decía que se convertiría en la elegida para dejar de concursar en ‘MasterChef’. "Has resuelto la parte más complicada, que es la parte técnica y estética, pero me falta sabor. Estamos muy avanzados en el programa y tiene que ser una réplica perfecta", le decía Jordi Cruz una vez catado su plato.

Por último, el aspirante más polémico de esta edición, Jesulín de Ubrique, tenía que elaborar un taco de atún y guacamole falso. La tortita de maíz debía ser hecha con clara de huevo mientras que el atún debía ser realizado con sandía y el guacamole con crema de coliflor. A pocos minutos de que finalizara la prueba final, el andaluz empezó a hacer las esferificaciones, hecho que llevó a los jueces a pensar que no llegaría a tiempo. Finalmente, el extorero logró emplatar el plato a tiempo pero con unas valoraciones no muy positivas. "Hay cuatro elaboraciones y solo dos están bien resueltas", le soltó el juez catalán ya que la tortita se quedó dura y la coliflor del falso guacamole no estaba cocida del todo.

Tras las valoraciones de los tres miembros del jurado, era el nombre del de Ubrique el que salía de boca de Pepe Rodríguez convirtiéndose así en el expulsado de la noche y teniendo que colgar su delantal.