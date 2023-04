Mercedes Milá contesta sin tapujos a William Levy: "Tienes toda la razón"

Todos sabemos que Mercedes Milá nunca ha tenido pelos en la lengua. Ni antes ni ahora. Ella sabía perfectamente en el fregao que se metía cuando introdujo al actor William Levy en España. Su pasión por el cubano, unida a la promoción de su nueva serie, "Montecristo", ha generado un debate que se ha quedado en anécdota, a pesar de que muchos buscaban la polémica.

En septiembre vimos cómo no se cortaba. La periodista entrevistó a William Levy de cara a su nueva serie y en presencia de un público de fans le abrazó y coqueteó con él, llegando incluso a darle un masaje. Estos días, y en la promoción de "Montecristo", Levy dijo que si hubiera sido un hombre el que hubiera hecho todo aquello en público "hubiera ido a la cárcel", lo que a algunos medios les pareció fuente de polémica.

El actor cubano contestó sin malicia a declaraciones de la periodista en las que lamentaba que Levy no le cogiera el teléfono ni le respondiera a los mensajes de redes sociales: "Tengo mil problemas en mi vida y mil cosas que me están pasando. Mi vida no depende de ella ni de nadie más. Depende de mí y de mis hijos. No puedo vivir pendiente de si alguien se molesta si no la llamo. Si se molesta es su problema", le dijo a "VerTele". También matizó que "estoy bien con ella y nos llevamos muy bien. Y me abraza y es algo normal". Incluso llegó a aclarar que no se había sentido "acosado sexualmente" en ningún momento.

Pero Milá que ya se conoce el percal le ayudó incluso en eso con una publicación de Tiktok: "Querido William, he leído que te preguntaron por mí en alguna entrevista y que te intentaron meter en jardines en los que hablases mal de mí. Eso pasa mucho. Me pasa a mí mil veces y no lo has hecho. Así que lo que has dicho es rigurosamente cierto", dice. Y repitió la idea: "Lo que has dicho es rigurosamente cierto. Si la entrevista que yo te hice la hubiera hecho un hombre a una mujer, estaría preso. Bueno, preso no, pero desde luego que lo hubieran puesto a parir, segurísimo. En cambio, yo me pude permitir darte un masaje en el cuello, darte besos, coquetear contigo y no pasó nada. Tienes toda la razón del mundo"