Metafuturo 2024: Las grandes tecnológicas manipulan a los gobiernos

En la jornada de cierre de Metafuturo de este jueves, el tema a destacar fue «Comunicación y desinformación», y la primera intervención vino de la mano del vídeo encuentro con Arturo Béjar, exdirector de ingeniería en Meta, famoso por la pieza aparecida en «Salvados» sobre «Redes sociales: la fábrica del terror». A las preguntas de la periodista Sonsoles Ónega, el ingeniero se ratificó en su denuncia de que ante el acoso, el bullying y los comportamientos ilegales que se observan en las redes sociales, las tecnológicas «no ayudan. Los adolescentes carecen de un botón para evitar ver este tipo de contenidos». Aseguró además que el problema viene porque «es una compañía a la que le importa más la imagen que proteger a los menores del acoso», y en su opinión podrían hacerlo porque «crear un ambiente seguro no afecta a los anuncios que venden, eso es lo más frustrante».

Ónega incidió en que no se tiene en cuenta que algunas de las cosas que se pueden ver en estas grandes redes sociales «son delitos», a lo que Béjar matizó que tras recopilar los preocupantes datos «se los mandé a los ejecutivos que tienen la responsabilidad de hacer algo. Pero han pasado años y no han hecho nada». Según este ingeniero, «el problema el algoritmo es que solo busca consumir atención, cuando ves un video el algoritmo cree que es lo que te gusta», y si el contenido es negativo o ilegal, este se amplifica, cuando existe una solución: «Es muy fácil cambiarlo, se podría hacer en uno o dos meses si fuera una prioridad para la compañía».

Para finalizar, y tras reconocer Sonsoles el trabajo «valiente» de Béjar, este confirmó que no hay más denuncias de lo que sucede en estas grandes tecnológicas porque «toda la gente que conozco tiene miedo de que no puedan volver a trabajar y perder sus vidas». En última instancia habló claro sobre las soluciones: «La única manera de que esto cambie es que el Gobierno requiera a Meta de los procesos que van a ayudar a bajar estos daños», pero las tecnológicas «saben cómo manipular a los gobiernos mejor que nadie. Yo mismo he oído las mentiras dichas a gobiernos».