Metafuturo 2024. Javier Bardají: «Las redes sociales están envenenando la sociedad»

Javier Bardají, consejero delegado de Atresmedia, fue el encargado de clausurar este jueves la cuarta y última jornada de la tercera edición del foro Metafuturo, en el que se han abordado temas del presente y futuro de la sociedad como la inteligencia artificial, la transición energética, la migración, la vivienda o la salud de la democracia.

En su intervención, Bardají recordó que Metafuturo existe «para reflexionar sobre los desafíos del futuro», y que estas jornadas organizadas por Atresmedia, «creo modestamente, que se han convertido en uno de los puntos de encuentro más importantes para el intercambio de experiencias y conocimiento que se celebran en nuestro país». El directivo quiso centrar entonces el foco de su discurso «en una preocupación más concreta. El colosal reto al que nos enfrentamos como sociedad frente al nuevo contexto de la información y de la tecnología». Según Bardají, en este nuevo contexto «se comercia con la atención del usuario, que ha emergido como esa especie de oro negro, ese nuevo petróleo, ese recurso valioso que impulsa un vastísimo ecosistema de industria y también de tecnología». Esta tesitura fue calificada de «batalla por capturar cada segundo de nuestras miradas» por el consejero delegado de Atresmedia, que se refería a las redes sociales, que «han democratizado la información, han conectado a personas desde todos los rincones del mundo, han dado voz a aquellos que de otra manera podrían haber permanecido en silencio, pero, sin embargo, hay un lado oscuro que está opacando todo. Las redes sociales, como medios de comunicación, que también lo son, están envenenando nuestra sociedad». Y matizó: «Son capaces de lo mejor, pero también de lo peor». La llegada de estas redes sociales, afirma Bardají, «no ha sido limpia, y a los medios tradicionales la tecnología nos ha permitido hacernos más grandes, diversificar nuestras actividades e ingresos, pero lo hemos hecho siempre con el mismo rigor, con los mismos principios éticos». Por contra, «las grandes compañías tecnológicas no solo han transformado el modo que consumimos información y entretenimiento, sino que han optimizado, desde su origen, para capturar a expensas de nuestra salud mental». Como ejemplo de este punto declaró que «los algoritmos pueden manipular nuestras decisiones, emociones, perjudicando nuestra salud y socavando en el fondo, lo más grave, nuestro modelo de convivencia».

Bardají usó un símil hidrológico para hablar de que la sobreabundancia de contenidos ha creado «sobreabundancia de agua, donde es el agua potable la primera que empieza a escasear. Al ciudadano le cuesta distinguir entre agua potable de la contaminada o tóxica». Según el consejero delegado, forman parte de esas aguas las «fake news», el uso fraudulento de nuestros datos privados, la vulneración de las leyes antimonopolio o las métricas falsas en la venta de publicidad. Estos delitos hasta se nos hacen menores, comparados con el fomento del odio, la violencia o la enfermedad mental». Destacó que con la charla de Britanny Kaiser, «aprendimos lo oscuro que puede llegar a ser el manejo de datos en manos de determinadas compañías sin escrúpulos y hasta qué punto pueden llegar a romper nuestra democracia». Y recordando la entrevista de Ana Pastor a Yuval Noah Harari, apuntó a que no podemos esperar a que los dueños de las grandes tecnológicas se autoregulen y la palabra clave es «regular, regular, regular. Porque nos preguntaremos cómo ante tantas evidencias, pudimos hacerlo tan mal y tan tarde». Bardají terminó mostrando su determinación para que Atresmedia siga combatiendo los bulos y la desinformación: «Estamos comprometidos en luchar contra esas prácticas, y seremos siempre parte de la solución y no de la creación del problema, y lo haremos a través del periodismo».

Por otra parte, Bardají ha hecho hincapié en la defensa del derecho a la información y a la salud mental: “Defender estos derechos humanos es una emergencia igual de imperativa que la emergencia climática. Ni más ni menos”. Además, el alto directivo de Atresmedia ha vuelto a reforzar el compromiso del Grupo con el periodismo, que es “añadir contexto y matices a los hechos, firmando y poniendo cara a nuestras informaciones y no desde el anonimato de las redes, que sólo generan impunidad”. Para Bardají, “habrá dos tipos de medios: los confiables y lo que no lo son; nosotros estamos al lado de los confiables”.

Los políticos deben contener la polarización

►Javier Bardají resaltó que «la sostenibilidad de una democracia empieza por nuestra clase política y no por los medios. Empieza por lo que ellos hacen y por lo que ellos dicen. El debate y la discrepancia son saludables, pero es esencial que los políticos contengan la polarización y no la fomenten como estrategia, que no la utilicen como herramienta para atrincherar a sus seguidores y militarizarlos». Esta polarización acaba con «el bien común como capital social; con las instituciones colectivas y con los proyectos y los afectos que hacen avanzar una sociedad».