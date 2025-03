Michelle Yeoh: "A veces la maldad es divertida, hace que los que te rodean se sientan incómodos"

Fue chica Bond en «El mañana nunca muere», emperatriz de todo el universo en la serie «Star Trek: Discovery», y la primera actriz asiática en ganar el Oscar a mejor actriz. Michelle Yeoh (Ipoh, 1962) está en todas las salsas, y ahora vuelve al papel de Philippa Georgiou para protagonizar la película «Star Trek: sección 31» en SkyShowtime. Hablamos con ella sobre su labor y sus preferencias a la hora de escoger una interpretación.

¿Cómo le llegó la oferta para repetir como Philippa?

Cuando me pidieron primero que hiciera «Star Trek Discovery», como la capitana Georgiou, estaba en la luna porque me encanta Star Trek. Quería estar muy metida en el papel de la familia Star Trek, y viene de muy lejos. Lo que representa me llega muy al corazón. Y luego recuerdo haberle dicho al showrunner: «Bueno, pero, ya sabes, no me interesa si me matas muy rápido». Y se hizo el silencio porque estábamos en una llamada telefónica. Y me dijo: Sí. La capitana Georgiou muere. La mata el klingon en el episodio 2 o el 3. Y luego pienso, no quiero ser solo un pequeño bache en el mundo de Star Trek. Y me dijo: no, pero vuelves. Y entonces, tienes esas dudas, ¿vas a clonarme? Va a haber como 10 de mí corriendo por ahí... Y entonces él dice, no. Así que recibí el guion. Ahora ella vuelve. Y para mí, interpretar a la emperatriz Philippa Georgiou es algo increíble porque el contraste entre los dos personajes, uno tan adorado y respetado, y el otro... Quiero decir, en cuanto aparece y dice: «¿No te inclinas ante tu emperatriz?» Y dices, oh, Dios mío. Este personaje es demasiado increíble como para dejarla ir simplemente. Y con eso seguimos; persiguiendo esta idea de reinterpretar de alguna manera a Philippa, la emperatriz terrana, porque sentíamos, al menos yo que había mucho más en este personaje que contar.

En la serie conocimos al personaje, pero ahora se le da un comienzo, ¿cómo lo implementó en su interpretación?

Para nosotros es muy interesante. Creo que lo más importante es que la sección 31 es muy interesante porque puede serlo incluso si no sabías quién era la emperatriz Georgiou. ¿Verdad? Pero a medida que se desarrolla la historia, se obtiene información sobre esta increíble y trágica figura llamada Philippa, que tiene 15 años, y cómo se convirtió en la «emperatriz» de este universo. Y si avanzamos rápidamente hasta ahora, vemos a esta misteriosa mujer, con una máscara, en un bar increíble, en un club nocturno. Y entonces vino a llamarme toda la sección 31. La intriga y el misterio eran tan deliciosos que no fue difícil volver a meterme en todo eso porque los fundamentos estaban ahí. Y también la familia que estaba detrás de las cámaras. Los que trabajaron antes en la sección 31, en «Star Trek Discovery», volvieron para ayudarme a repetir el papel de Philippa. Como Olatunde, que es el director. Glenn, que es nuestro director de fotografía. Phillips, que hizo el vestuario, todo lo que está relacionado con la coordinación de especialistas, Chris McGuire; peluquería y maquillaje, Ryan Reed y Shauna Llewelly. Mario, que se encarga de todo el atrezzo y entiende la filosofía que hay detrás de la locura de Philippa. Todos volvieron porque creíamos en esa visión, en esa historia que había que contar. Así que fue un asunto familiar, lo cual fue muy agradable.

Ha interpretado a una heroína en «El trío heroico», a una chica Bond en «El mañana nunca muere». Georgiou es una chica mala de manual ¿Cuál le ha dado más satisfacción interpretar?

Los buenos son más fáciles de interpretar porque siguen las reglas. Cuando interpretas al malo es seductor. Y en un sentido extraño, es muy liberador porque estás haciendo cosas, estás tomando decisiones que nunca tomarías en la vida real. Y eso te da ese espacio para explorar más a fondo, ya sea con tus expresiones, tus emociones, pero también con la parte física. De todos mis personajes, Philippa es la más expresiva, con desdén y burla y todo ese tipo de cosas, que nunca harías si fueras un ser humano decente, pero ella no lo era. Ella vivía en un mundo en el que todo es supervivencia, ya sabes, «corta el rollo. Vamos al grano. No tengo tiempo». Y es divertido. De alguna manera, ya sabes, con la escritura, la maldad a veces es bastante divertida. Y hace que la gente que te rodea se sienta incómoda.