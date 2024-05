Miles de padres ruegan a Netflix que no elimine esta serie infantil: "Nuestra familia quedará desamparada"

Los padres comprobaron en la pandemia que las hasta entonces temidas plataformas de streaming, era una manera de tener entretenidos a sus hijos con contenidos a la carta, en la que el progenitor puede monitorizar lo que ven sus hijos, sin dejarlo al libre albedrío de otros medios como YouTube. Así confiaron en series y películas de dibujos animados que sustituyeran a Blippi o cualquier otro contenido infantil de semi desconocidos o niños rusos afincados en Estados Unidos. Pero resulta que los derechos de algunas ficciones, infantiles o no, son perecederos y justo este abril terminaba la vida útil en Netflix de una de las series favoritas de los más pequeños y los padres llenan las redes sociales pidiéndole a la plataforma que de marcha atrás y mantenga en su cartera la serie. Hablamos de "Los Octonautas".

"Estoy seguro de que muchos de ustedes han oído hablar de Octonautas; bueno, el 30 de abril de 2024 se eliminará de Netflix", comienza la carta en Change.org para pedir "Salva a 'Los Octonautas' de ser eliminado en Netflix", que ya ha sido firmado por más de mil personas en unas horas. Según la descripción de la petición, "Octonautas es un programa educativo para niños sobre un grupo de animales que estudian y cuidan a las criaturas marinas. Este programa les enseña a los niños sobre la vida que se vive bajo el agua, fomentando el aprecio por las bellezas que muy pocos de nosotros llegamos a ver durante nuestra vida. Cuando era niño, me encantaban los Octonautas, aprendí mucho de ellos y todavía recuerdo (y uso) mucha de la información que obtuve del programa. Ahora que soy mucho mayor, puedo ver a los miembros más jóvenes de mi familia extasiarse mientras ven Octonautas, cantan los temas y se entusiasman con las criaturas geniales que han aprendido. Hacer que el aprendizaje sea una experiencia agradable para los niños es DIFÍCIL, pero este programa lo convierte en algo que esperamos con ansias. Mantenga este programa en Netflix para que nuestros jóvenes puedan seguir aprendiendo sobre la vida fuera de la nuestra de maneras accesibles y agradables".

La noticia enseguida se hizo viral y fans de la serie de todas las edades comentaron la noticia con varias propuestas para retener en la plataforma la serie de dibujos animados por el bien de sus hijos, y por ende, el suyo propio. Alguno incluso compartió el sentir de los más pequeños por la desaparición de las temporadas en Netflix: "Justo en el #DiaDelNino la poderosa @NetflixLAT va a bajar la hermosa serie @Octonauts en la que los personajes rescatan animales y cuidan ecosistemas, creada por la @BBCWorld Aquí la carta de una pequeña de 7 años, quien todavía cree que se puede #rescatar #octonauts".

En la tierna misiva, y acompañada de dibujos, la pequeña de siete años pide "porfador" que no eliminen la serie "por mi prima y yo" e intenta convencer a la plataforma con halagos: "Netflix es la mejor". Y termina con un ruego: "Enpresa porfis". Otro padre, con menos remilgos le aclara a la plataforma que "Querido @netflix mi hija adolescente tiene cosas que discutir contigo @Octonauts". Otro lo explica con más claridad y explica el problema: No puedo creer que Octonautas desaparezca de Netflix el miércoles. Nuestra familia quedará desamparada. Sí, sí, está en Prime y BBC iPlayer, pero aparentemente los "Creature Reports" al final de los episodios no lo están. QUE DEMONIOS HAREMOS SIN INFORMES DE CRIATURAS. (Tweet de nicho, soz)"