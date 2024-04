Muere la cantante cristiana Mandisa, finalista de "American Idol", a los 47 años

Mandisa Lynn Hundley, una cantante cristiana contemporánea que apareció en “American Idol” y ganó un Grammy por su álbum de 2013 ‘Overcomer’, ha muerto a los 47 años. Su representante se comunicó con la agencia AP e informó de que la artista fue encontrada muerta en su casa de Nashville, Tennessee, el jueves. El representante dijo que aún se desconocía la causa de la muerte de Mandisa.

Mandisa nació cerca de Sacramento, California, y creció cantando en la iglesia. Alcanzó el estrellato tras quedar novena en “American Idol” en 2006. Después del programa continuó con la música y en 2007 lanzó su primer álbum bajo el título titulado “True Beauty”, que recibió una nominación a los Grammy ese año como mejor álbum de pop y gospel contemporáneo. El éxito la acompañó en el lanzamiento de cuatro discos más y otro propiamente navideño.

En 2014, ganó un Grammy al mejor álbum de música cristiana contemporánea por “Overcomer”, su quinto álbum. También lanzó en 2022 un libro de memorias, “Out of the Dark: My Journey Through the Shadows to Find God’s Joy” (“Fuera de la oscuridad: mi viaje a través de las sombras para encontrar la alegría de Dios”), en el que habla de su depresión, sus problemas con el peso, su paso de la pandemia y su fe. El viernes, la cadena de radio cristiana K-Love rindió homenaje a la cantante en las redes sociales, diciendo: “Mandisa luchó, y fue lo suficientemente vulnerable como para compartirlo con nosotros, lo que nos ayudó a hablar de nuestras propias luchas”.

Muchos recordarán su paso por el talent musical en 2005, cuando el jurado Simon Cowell hizo varios comentarios ofensivos sobre su peso. "¿Tenemos un escenario más grande este año?", dijo después de que se clasificara. La copresentadora Paula Abdul luego dijo que Mandisa tenía "como un gruñido francés" en su voz. Cowell luego interrumpió y dijo que una comparación más apropiada sería con el país de Francia. La broma motivó quejas de la National Association to Advance Fat Acceptance.

Más adelante en la temporada, Mandisa finalmente respondió a Cowell:"Lo que quiero decirte es que sí, me lastimaste y lloré y fue doloroso, realmente lo fue. Pero quiero que sepas que te he perdonado y que no necesitas que alguien se disculpe para perdonarle". "Me imagino que si Jesús pudo morir para que todos mis errores pudieran ser perdonados, ciertamente puedo extenderte esa misma gracia a ti". Cowell se disculpó y dijo que el ejemplo de Mandisa era una lección de humildad.