Muere el creador de "Euphoria" a los 44 años

El equipo de "Euphoria", la reconocida serie de HBO Max, ha vuelto a sufrir un duro golpe con la muerte el pasado fin de semana de su principal productor y cocreador, Kevin Turen, con tenía solo 44 años y por causas aún desconocidas.

Este suceso llega apenas unos meses después del trágico fallecimiento del actor Angus Cloud, lo que ha generado una nueva ola de conmoción y tristeza entre los que hicieron posible la exitosa producción de HBO Max de la que aún falta por estrenarse la que será su tercera y última temporada. El domingo la noticia del fallecimiento de Turen fue confirmada por su padre a través de un comunicado, en el que expresaba el vacío que dejaba su pérdida en el mundo: "Kevin era una persona tan excepcional que su ausencia se sentirá profundamente en este mundo".

Turen, reconocido por su labor como productor y creador, deja una huella indeleble en la industria del entretenimiento. En su haber profesional figuran producciones como "Wassup Rockers" de Larry Clark, además de importantes colaboraciones con Sam Levinson en proyectos como "Malcolm & Marie" y su participación en películas de renombre como "The Birth of a Nation" de Nate Parker y "Pieces of a Woman" de Kornel Mondruczo.

"A pesar de sus notables logros en Hollywood, la familia y la amistad eran las pasiones más grandes de Kevin. Su enfoque estaba en criar a sus hijos con valores sólidos, buscando siempre marcar una diferencia en el mundo. Todos sentimos profundamente su partida, Los Ángeles pierde a una de sus estrellas más prometedoras", lamentó Jay Penske, director ejecutivo de Penske Media Corporation, que fue uno de sus amigos más cercanos.

Nacido en Nueva York, Turen estudió cine en la Universidad de Columbia, trazando un camino profesional que estuvo marcado por su compromiso con la calidad artística y su asociación con Sam Levinson que acabó siendo realmente fructífera. Juntos, fundaron Little Lamb Productions, siendo responsables de producciones innovadoras como la propia "Euphoria" y la miniserie "The Idol", esta última, objeto de controversia por su representación cruda de la realidad y el reflejo de consideraciones sexistas.

El legado de Kevin Turen, quien también tomó parte en el mundo del cine a través de colaboraciones con Netflix y otros estudios, deja un hueco profundo en la industria del entretenimiento. Su visión creativa y su pasión por el arte cinematográfico seguirán siendo recordados como un aporte invaluable en Hollywood y más allá.