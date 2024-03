Netflix se enfrenta a una demanda civil de un padre por difamación de su hijo

Durante los últimos cinco años de su vida John Wilson ha estado esperando. Su vida se convirtió en un infierno cuando su nombre apareció en el documental de Netflix " Operation Varsity Blues: The College Admissions Scandal", sobre el escándalo de las admisiones universitarias. El último capítulo, al menos por ahora, ha sido que él y su mujer fueron absueltos por un tribunal federal de apelaciones que anuló todas las condenas por fraude, declarados culpables con antelación de pagar sobornos para que sus hijos ingresaran a universidades de élite como parte de un creciente escándalo.

En mayo de 2023 Wilson, un ex ejecutivo de Staples Inc., pagó 220.000 dólares para que su hijo fuera designado como recluta de waterpolo de la USC y un millón de dólares adicional para comprar el ingreso de sus hijas gemelas a Harvard y Stanford. o eso es de lo que le acusaba. Los abogados de Wilson argumentaron que sus clientes creían que estaban haciendo donaciones legítimas y que el consultor de admisiones en el centro del escándalo, William "Rick" Singer, presentó su llamado plan de "puerta lateral" como legal. Dijeron que les hicieron creer que su dinero iría directamente a las universidades, diciendo que no son diferentes de otros padres adinerados que hacen donaciones para impulsar el proceso de admisión.

Ahora, John Wilson de Hyannis ha presentado una demanda civil contra Netflix por la descripción de él y su familia en su documental sobre el caso, " Operation Varsity Blues: The College Admissions Scandal". "Llamaron a su producción documental, lo que siempre asumí que significa que es veraz y lo que hicieron en relación conmigo y mi familia fue todo menos la verdad", dijo Wilson a WBZ-TV. Los fiscales federales alegaron que los padres pagaron en un plan que otorgaba a sus hijos acceso a las mejores universidades del país, a menudo agregando el nombre de un niño a la lista de programas deportivos de élite a pesar de nunca haber practicado ese deporte.

Wilson, que está cumpliendo un año de libertad condicional por un cargo relacionado con impuestos debido a un error de presentación explicó que ha gastado aproximadamente 10 millones de dólares en honorarios legales. "Ha sido una experiencia devastadora desde el primer día. El momento en que me arrestaron fue horrible y luego tuve que ir a juicio por un delito que no cometí", dijo Wilson. En su demanda civil, Wilson acusa a Netflix de difamarlo a él y a su hijo al manipular deliberadamente sus palabras y participar en el escándalo de admisiones. Esto incluye, según Wilson, cosas de las que la Fiscalía Federal nunca lo acusó en primer lugar. "No hicimos trampa en ningún examen ni pagamos a nadie para que hiciera trampa en ningún examen", dijo Wilson. "No sobornamos a ningún entrenador. Dimos dinero a fundaciones escolares, no a entrenadores ni a particulares. Y no falsificamos a ningún atleta".

El tema principal radica en las falsedades vertidas por Netflix contra su hijo, que lleva entrenando desde los seis años. "Les advertimos (a Netflix) de antemano sobre todos los hechos que estaban en el registro público sobre mi hijo", dijo Wilson. "Lo que más me duele es que entrenó durante miles de horas durante una década, y literalmente había competido desde los seis años". Wilson dijo que busca daños monetarios, una disculpa pública de Netflix y que la compañía corrija la película.